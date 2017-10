„Marinarii“ regretă că se încheie campionatul

Tehnicienii Cămui și Iovănescu au remarcat mobilizarea jucătorilor constănțeni din meciul cu Gaz Metan, o echipă bună, care dăduse câteva lovituri în retur. „Așa cum ne așteptam, a fost un meci greu, contra unei echipe puternice, care a arătat în retur o formă destul de bună, câștigând puncte la granzi (Urziceni, Di-namo, Timișoara, Rapid). Jucătorii noștri s-au mobilizat însă foarte bine. Și-au dorit victoria, ceea ce s-a văzut în joc. Îi felicit pentru puterea de luptă, pentru succes și parcă îmi pare rău că se încheie campionatul”, a declarat Cristi Cămui, consilierul tehnic al Farului. „Le-am cerut mereu băieților caracter și profesionalism. În ultimele meciuri, au arătat aceasta, reușind meciuri bune”, a spus și antrenorul secund Sevastian Iovănescu. Tehnicienii Farului au remarcat și îmbunătățirea jocului de apărare al echipei, „marinarii” ajungând la trei meciuri la rând fără înfrângere (două victorii și un egal) și fără gol primit. Fariștii așteaptă acum partida cu CS Otopeni, pe care trebuie neapărat să o câștige, pentru a spera la salvarea de la retrogradare. „Mai avem un meci foarte greu, cel cu Otopeni, pe care sper să-l abordăm în aceeași manieră și să-l câștigăm. Suntem obligați să batem. Calculele le facem după această partidă. Până atunci, vedem și dacă ne vin punctele de la TAS”, a mai arătat Cămui. La conferința de presă de după meci, Cristi Pustai, principalul Gazului, a spus că partida a avut ritmul unei finale de sfârșit de campionat. „Meci disputat, cu două reprize diferite. În prima, am jucat foarte slab. În a doua, am riscat, ieșind un joc pe contre, însă, din păcate, iarăși nu am reușit să înscriem. Dacă analizăm câte ocazii au mai avut gazdele, sigur, pe fondul unui risc asumat al nostru, tragem concluzia că victoria lor este meritată. Farul și-a apărat șansele cu ardoare, iar noi am prins o zi mai slabă. Poate și distanța mare dintre Constanța și Mediaș și-a pus amprenta. Nu am gestionat bine deplasarea, i-am simțit obosiți pe jucători”, a declarat Pustai. Pustai: „Greșeala de arbitraj, neintenționată” Greșeala arbitrilor bulgari, care i-au anulat un gol valabil Gazului, la scorul de 0-0, nu a fost intenționată, a recunoscut Cristi Pustai. „Nu am constatat o tendință din partea arbitrilor bulgari. E adevărat, noi am cerut «cavaleri» străini, dar nu pentru că ne așteptam să fim furați la Constanța, ci pentru că am vrut ca și retrogradarea să fie judecată la fel ca titlul de campioană, să nu mai existe suspiciuni”, a detaliat Pustai.