„Marinarii“ nu se mulţumesc cu un punct

Duminică, de la ora 13, în direct la sport.ro, Steaua II - FC Farul

„Marinarii“ nu se mulțumesc cu un punct

Cu două etape înaintea încheierii turului Ligii a II-a, constănțenii se găsesc la doar un punct de locul doi, promovabil. „Marinarii” nu vor să irosească prilejul de a intra în iarnă cu șanse mari de promovare, iar prima condiție pentru atingerea acestui obiectiv e să câștige ambele meciuri rămase din 2009. Duminică, în Complexul Ghencea, Farul se confruntă cu o echipă a Stelei II formată din jucători tineri, care depun mult efort. „Băieții noștri sunt într-o formă ascendentă, ceea ce ne dă speranțe pentru un rezultat bun. Nu ne mulțumim cu un punct, mergem doar la victorie. Numai așa ne putem menține intacte șansele pentru promovare. Într-adevăr, Steaua II stă foarte bine la capitolul fizic, dar și noi, în ultima perioadă, avem un alt program de pregătire și suntem la un alt nivel acum. Contra puștilor Stelei II, trebuie să ținem ritmul ridicat 90 de minute”, a declarat antrenorul de portari al Farului, Constantin Gârjoabă. Interimarul Gică Butoiu nu-i va putea folosi duminică pe stoperii titulari Papp și Diogo, dar nici pe Cristocea. După toate probabilitățile, perechea lui Barbu din centrul apărării va fi Păcuraru. „Sunt din nou reprofilat, dar sunt pregătit să joc și fundaș central, cu atât mai mult cu cât am mai evoluat în această poziție. Sperăm ca de data aceasta lucrurile să iasă bine, nu ca la Rm. Sărat. Avem nevoie de trei puncte pentru a rămâne acolo sus, la promovare. Eu aș vrea chiar ca, în retur, să depășim Victoria Brănești și să intrăm în Liga 1 de pe prima poziție. În rândul nostru se simte oboseala, fizică și psihică, aștep-tăm încheierea campionatului, dar nu trebuie să ne relaxăm, ci să câștigăm ambele meciuri, ca să avem o vacanță liniștită. Tinerii jucători ai Stelei II nu pot promova, dar ei joacă pentru a câștiga experiență și pentru a face pasul la prima echipă, deci vor evolua cu ambiție”, a spus Vasilică Păcuraru. Proaspăt internațional de tineret, Paul Papp nu va evolua la București din pricina cumulului de cartonașe galbene, ultimul primit cu Tricolorul Breaza. „Nu am știut că, înaintea etapei trecute, aveam trei avertismente, altfel eram mult mai atent pentru a nu-l primi și pe al patrulea. Steaua II are jucători buni, tineri, dar, dacă le vom da gol repede, se vor tăia. Cred că, dacă marcăm primii, vom câștiga”, a arătat și Papp. Formația probabilă a Farului: Sardescu - Mățel (cpt.), Barbu, Păcuraru, Gaston - M. Soare, B. Andone, B. Teekloh, C. Matei - Fatai, Chico. Antrenor, Gheorghe Butoiu. Arbitrează Cristian Sava Găină (Bacău); asistenți, Lucian Sârbu, Dănuț Dumitru (ambii, din Foc-șani); rezervă, Andrei Râșnovea-nu (Popești-Leordeni); observatori, Marian Deaconu (Ploiești), Nicolae Lupescu (București).