„Marinarii“, mari favoriţi sub Tâmpa

CFR Brașov - RCJ Farul Constanța, în Divizia Națională de rugby

„Marinarii“, mari favoriți sub Tâmpa

RCJ Farul Constanța (locul 2, 14 p) pornește mare favorită a partidei cu CFR Brașov (locul 6, 4 p), care se desfășoară astăzi, de la ora 10, pe stadionul de sub Tâmpa, întâlnire contând pentru programul etapei a patra a Diviziei Naționale de rugby, Seria a II-a. Cum Steaua și-a amânat pentru data de 14 noiembrie meciul cu Poli Iași, „marinarii" antrenați de Leodor Costea și Gheorghe Florea au ocazia de a-i egala la puncte pe bucureșteni, dar nu și de a trece în fotoliul de lider, pentru că Steaua are esaveraj superior (211-38, respectiv 93-29). Jocul de la Brașov va fi arbitrat de Valeriu Lazăr; judecători de margine - Robert Diaconescu și Răzvan Ștefan. Tot astăzi, în aceeași serie, se mai dispută partida RCM Timișoara - Buco-vina Suceava.