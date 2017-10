„Marinarii“ decapitaţi

Trei jucători ai Farului au fost suspendați după incidentele de la Baia Mare

„Marinarii“ decapitați

Septembrie de coșmar pentru RCJ Farul. După ce a pierdut semifinala de la Baia Mare și, totodată, șansa de a juca cu trofeul pe masă, clubul constănțean a mai primit o lovitură: trei rugbiști au fost suspendați și vor rata meciul cu Dinamo, în care miza este câștigarea medaliilor de bronz. Imediat după fluierul de final al partidei de la Baia Mare, dintre CSM Știința și RCJ Farul, disputată sâmbăta trecută, în semifinalele Diviziei Naționale de rugby, s-a iscat un scandal, în care, din păcate, protagoniști au fost câțiva dintre „marinari”. Supărați că au pierdut, 21-22, unii dintre jucătorii Farului au cedat psihic, făcând gesturi obscene la adresa publicului și vărsându-și nervii pe arbitrul Gheorghe Sabău. Centralul clujean a consemnat în raportul de joc aceste evenimente și s-a ajuns, astfel, la judecata Comisiei de Disciplină a FRR. Farul n-a scăpat de pedeapsă, lucru explicabil, dacă ținem cont că gruparea de la malul mării este recidivistă. Trei dintre jucătorii de bază, georgienii Samkharadze, Natriashvili și Koshitashvili, au fost suspendați câte șase săptămâni și amendați cu câte cinci milioane. În condițiile în care Makapelu, grav accidentat la Baia Mare, va sta jumătate de an pe tușă, iar Ben Aoina este incert (chiar dacă va fi folosit, este greu de crezut că neozeelandezul va putea evolua la capacitate maximă), este clar că Farul va avea viață nu grea, ci infernală în finala mică, în compania celor de la Dinamo, transformându-se astfel dintr-o aspirantă la titlul național într-o candidată la mediocra poziție a patra. Meciul Dinamo - RCJ Farul se va juca sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 16.00, pe stadionul „Arcul de Triumf” din București. Arbitrează Bogdan Milița; judecători de margine - Horațiu Bărgăunaș și Radu Petrescu. Al patrulea arbitru - Valeriu Toma. Observator FRR - George Bărgăunaș. În finala mare, se vor întâlni, pe aceeași arenă, de la ora 18.00, Steaua și CSM Baia Mare. Partida, condusă la centru de Dănuț Frăsineanu, va fi transmisă în direct de TVR 2. Manageri pricepuți sau incompetenți? Scriam, după înfrângerea Farului de la Baia Mare, că, pentru managerii clubului de pe litoral, vine vremea scadenței. Articolul nu le-a căzut bine unora, dovadă comentariile răutăcioase de pe site. Nu cred, însă, că cei care au postat comentarii sunt jucători sau suporteri adevărați, pentru că articolul respectiv nu era nici pe departe un atac la adresa clubului de rugby fanion al Constanței. Și nici nu era diminuat efortul din teren al jucătorilor. Critica viza doar manifestările nesportive ale acestora, incompatibile cu spiritul rugby-ului, petrecute după sfârșitul meciului. Îi reamintesc, de asemenea, lui „Aragon”, că Mihai Naca și Liviu Bruckner (Dumnezeu să-i odihnească în pace!) au fost prietenii mei și, cu siguranță, mi-ar fi dat dreptate în ceea ce am scris. Tocmai pentru că Farul are șase titluri în palmares, tocmai pentru că din acest club au ieșit mari jucători și antrenori de legendă, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Este un lucru excelent că administrația locală, Consiliul Județean au alocat sume consistente rugby-ului, dar oare cei care au gestionat miliardele au luat cele mai bune decizii? Sunt manageri pricepuți sau incompetenți, care, atunci când pierd, dau vina pe arbitraj și pe soarta potrivnică? Un avertisment de luat în seamă Au fost voci care au mers până acolo încât să afirme că, dacă pierde titlul sau podiumul, Farul riscă desființarea. Personal, refuz să cred așa ceva. Greu se clădește, ușor se dărâmă. Desființarea unui club (vezi exemplul baschetului) nu-i motiv de bucurie. Iar articolul de luni nu-i o denigrare, ci o realitate, un avertisment. Farul este pe cale de a termina campionatul pe locul patru, o poziție nici pe departe meritorie. Haideți să vedem ce înseamnă Divizia Națională? Steaua, Dinamo, Baia Mare și Farul. Restul, începând cu Timișoara și terminând cu Suceava, tot o apă și-un pământ. Să fim serioși, pentru locul patru, într-un campionat diluat valoric, nu trebuia cheltuite miliarde din banii publici. A, dacă managerii reușeau să aducă la echipă sponsori, să atragă bani privați, era altă poveste. Dar, când bugetul este asigurat din banii constănțenilor, a celor care-și rup mașinile în gropi, a celor mușcați de câinii vagabonzi, a celor fără canalizare, a celor care numără zilele rămase până la simbria următoare, acest loc patru se înscrie în categoria eșecurilor și putea fi obținut cu infinit mai puțini bani și cu un lot sută la sută constănțean. Dacă „marinarii” nu câștigă nici bronzul, președinții și directorii de la RC Județean Farul trebuie să dea socoteală! Până la demisie, mai e un singur pas!