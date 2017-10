„Marinarii“ calcă acceleraţia: a treia victorie consecutivă

Știința Petroșani - RCJ Farul Constanța 7-29, în Divizia Națională de rugby

„Marinarii“ calcă accelerația: a treia victorie consecutivă

Echipa de rugby RCJ Farul a obținut, ieri, cea de-a treia victorie consecutivă, dar prima cu tot cu bonus, din actuala stagiune. „Marinarii” s-au impus, cu scorul de 29-7, pe terenul Științei Petroșani și se mențin pe locul doi în clasamentul Grupei B. RCJ Farul Constanța și-a respectat statutul de favorită și a câștigat meciul de la Petroșani, în compania Științei, disputat ieri, în cadrul etapei a patra a Diviziei Naționale. Scorul final a fost 29-7 pentru „marinarii” antrenați de Mircea Paraschiv, care au reușit patru eseuri, prin Natriashvili, Apostol, Bucevschi și Badiu. Trei dintre încercări au fost transformate de Lazăr Filip, același jucător mai trimițând o dată balonul printre bețe, dintr-o lovitură de penalitate. Iată și celelalte rezultate ale rundei, Grupa B: Steaua București - RCM Timișoara 49-0, RC Bârlad - Poli Iași 6-26. În clasament, RCJ Farul se menține pe locul doi, pe prima poziție aflându-se Steaua București. Aceste două echipe se vor afla față în față în derby-ul etapei viitoare, programat sâmbătă, 17 aprilie, de la ora 11.00, pe stadionul din str. Primăverii. Cristian Brănescu, învingător la Suceava Rezultate surprinzătoare în partidele din Grupa A. CSM București a învins, scor 44-7, la Suceava, pe U Bucovina, formația antrenată de Cristian Brănescu evoluând cu dezinvoltură pe teren moldovenilor. „Am depășit emoțiile din debutul întâlnirii și am făcut apoi un meci foarte bun. Am marcat șapte eseuri, am dominat și pe înaintare, și pe trei-sferturi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, tehnicianul constănțean. Dintre foștii jucători ai Constanței ajunși la CSM, Brănescu i-a folosit în XV-le de start pe Munteanu, Petreanu și Florea, în timp ce Zapan și Zainea au intrat în repriza secundă. Nou-promovata CS Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad a dat lovitura, bătând (15-13), acasă, pe Dinamo București. Meciul Știința Baia Mare - U Cluj a fost amânat pentru data de 28 aprilie. Etapa viitoare, CSM-ul lui Brănescu va juca, la București, cu formația arădeană.