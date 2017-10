Ieri, la București, Dinamo II - FC Farul 0-2

„Marinarii“ au urcat pe locul 9

Constănțenii și-au respectat statutul de favoriți și i-au bătut pe „căței”, sărind cinci poziții în clasament. Farul nu a lăsat să-i scape prilejul de a lua trei puncte din fieful ultimei clasate, o echipă tânără și neexperimentată, care, chiar dacă a avut câteva ocazii (atât la 0-0, cât și la 0-1 și 0-2), nu a dat im-presia că poate scoate măcar un egal. În urma acestei victorii, obținută fără mari probleme și venită după o perioadă neagră și tensionată, „marinarii” au urcat de pe 14 pe 9, au trecut pe plus la adevăr (+1 de la -2) și sunt la opt puncte de locul secund. Dinamo II a ratat prima situație a meciului (9), dar constănțenii au replicat imediat: Cristocea a ochit transversala din careu (11), iar căpitanul Mățel a făcut 0-1 (17: cap din 8 m, după cornerul lui Cristocea). Farul a mai avut apoi un șut periculos, pe lângă (23), ratând desprinderea, după care „cățeii” au expediat și ei balonul în transver-sală, de la distanță (28), iar Matei (39) a trimis alături din poziție bună. Farul s-a arătat periculoasă și în debutul părții secunde (Mățel 47, Matei 49), dar și Dinamo II a avut posibilitatea de a egala (Damaschin 57, pe lângă din careu). În minutul 65, Chico a dus scorul la 0-2, transformând lejer penalty-ul acordat pentru faultul în careu al lui Topor la Matei. Pe final, gazdele au mai avut două oportunități (Dragalina 78, Diaz 90+3) - între care s-a strecurat și ocazia lui Chico (86) -, dar meciul se terminase de mult. „Jocul a fost la discreția noastră. Am câștigat fără drept de apel. Aceasta este adevărata față a Farului. Mi-a plăcut atitudinea de astăzi (n.n. - ieri), pentru care îi felicit pe jucători. Pe Fatai l-am schimbat după 12 minute pentru că nu și-a făcut datoria. Mățel a înțeles ce vreau de la el. A evoluat foarte bine: a dat gol și a participat la joc”, a declarat antrenorul Farului, Marius Șumudică. „Lipsa noastră de maturitate a făcut diferența”, a spus și principalul lui Dinamo II, Costel Orac. Au evoluat: Dinamo II (antrenor, Costel Orac): A. Oprea - B. Topor, D. Grigore (cpt.), Dragalina, Acsinte - Varela (81 C. Stan), Diaz, L. Rus (71 M. Soare), Predescu - J. F. Mendy, M. Damaschin (70 Benitez); FC Farul (antrenor, Marius Șumudică): Sardescu - Mățel (cpt.), Barbu, Papp, Gaston - B. Andone, B. Teekloh, Cristocea, C. Matei (74 L. Leu) - M. Ene (56 Fatai; 68 Păcuraru), Chico; a arbitrat Eduard Constantinescu (Craiova); de la Farul au primit cartonașe galbene Papp, Gaston, Cristocea, C. Matei și Chico.