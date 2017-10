Marinarii au luat ţeapă!

Campionatul Firmelor Constănțene la fotbal în sală

Marinarii au luat țeapă!

Sezonul regulat al Campionatului Firmelor Constănțene la fotbal în sală, turneu organizat la Club Eden, se apropie de final. Cea mai tensionată partidă a etapei a 12-a, penultima, a adus față în față echipele Intersport și Marinarii, întâlnire care urma să stabilească, în bună măsură, numele ocupantei locului opt, ultimul ce permite accesul în play-off. Intersport a câștigat pe teren, dar Marinarii au depus contestație, jucătorul incriminat fiind Cosmin Talpău, despre care s-a spus că ar fi legitimat la FM Constanța. „Am făcut toate demersurile pentru a lămuri situația. Am verificat statutul acestui jucător la AJF și la organizatorii Campionatului Național de futsal. Talpău a fost legitimat la FM, dar a încheiat conturile cu acest club în urmă cu un an. Deci, are drept de joc în campionatul nostru. Îmi pare rău pentru Marinari, au evoluat frumos, dar s-au înecat la mal. Rezultatul rămâne cel din teren. Oricum, mai au o șansă de calificare, să învingă pe Comvex”, a declarat reprezentantul Clubului Eden, George Lică. În rest, Comvex a remizat in extremis cu liderul Global Systems, Scuba a reușit o victorie logică împotriva „lanternei“ Gilcor, iar echipa noastră a cedat în fața celor de la Melody, după o partidă marcată de incidente. Pentru Cuget Liber, au jucat Ciprian Vieru, Cătălin Siclitaru, Sorin Mihalache, Florin Ilina, Cosmin Timofte și Marian Ion. Iată și rezultatele etapei a 11-a: Gilcor - Scuba 10-12, Grozavu - Total Construct 8-7, Intersport - Marinarii 7-6, Eurostyle - Detectors 3-8, Comvex - Global Systems 8-8, Melody - Cuget Liber 17-5. Bergenbier a avut rundă liberă, apoi a jucat, aseară, cu Grozavu, meci terminat după închiderea ediției. CLASAMENT 1. Global 11 10 1 0 144-61 31 2. Melody 12 10 0 2 112-39 30 3. Detectors 12 10 0 2 106-46 30 4. Comvex 12 8 1 3 123-72 25 5. Bergenbier 10 8 0 2 82-36 24 6. Eurostyle 12 7 0 5 67-66 21 7. Grozavu 12 6 1 5 87-65 19 8. Marinarii 12 5 1 6 57-57 16 9. Scuba 12 5 0 7 95-80 15 10. Intersport 12 5 0 7 103-98 15 11. Total 12 4 0 8 108-114 12 12. Cuget Liber 12 1 0 11 52-179 3 13. Gilcor 12 0 0 12 45-123 0 Primele opt echipe se califică în play-off. Etapa viitoare (ultima a sezonului regulat) Sâmbătă, 1 martie: Bergenbier - Total Construct (ora 17), Cuget Liber - Gilcor (ora 18), Global Systems - Melody (ora 19); Duminică, 2 martie: Comvex - Marinarii (ora 15), Scuba - Detectors (ora 16). Intersport va câștiga la „masa verde“, scor 3-0, partida cu cei de la Cosnescu, echipă retrasă din competiție. Meciul Global Systems - Bergenbier se va disputa marți, 4 martie, de la ora 21.