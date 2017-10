RC Bârlad - RCJ Farul Constanța 13-45, în Divizia Națională de rugby

„Marinarii“ au înfipt pumnalul în pieptul unui adversar necăjit

Victorie fără probleme obținută de RCJ Farul Constanța în partida de ieri dimineață, de la Bârlad, cu localnica RC, restanță din prima etapă a Diviziei Naționale de rugby, Grupa B. „Marinarii” antrenați de Mircea Paraschiv s-au impus cu scorul de 45-13, după ce, la pauză, aveau deja un avantaj consistent, 31-3. Rezultatul este unul previzibil, în condițiile în care team-ul moldovean are șanse pur teoretice de a evita retrogradarea. Pentru RCJ Farul au marcat Natriashvili, Lasha Tavarkiladze, Arhip (câte două eseuri), Ageacai (un eseu), Bezușcu (patru transformări) și Apostol (un eseu). „Am făcut o primă repriză foarte bună, am înscris rapid patru eseuri, asigurându-ne victoria cu tot cu bonus. Și în repriza secundă, jocul a decurs tot spre butul bârlădean, dar, pe fondul schimbărilor efectuate, gazdele au redus din diferență. Noi am repetat și jocul de apărare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Florea Opriș, membru al staff-ului tehnic al formației de pe litoral. Astfel, Farul a încheiat sezonul regulat pe locul secund al clasamentului Grupei B, cu 40 de puncte, și s-a calificat în play-off, alături de Steaua București (48 p) și RCM Timișoara (23 p). Din Grupa A, în bătălia pentru titlu vor intra CSM Știința Baia Mare, Dinamo București și CS Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad.