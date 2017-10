Mariana Bitang şi Octavian Bellu continuă să sprijine gimnastica românească

Mariana Bitang și Octavian Bellu continuă să sprijine gimnastica românească

Cei doi antrenori Mariana Bitang și Octavian Bellu au decis să nu mai antreneze lotul național feminin de gimnastică artistică, însă vor susține mai departe această disciplină."Nu se clatină absolut nimic, sunt niște lucruri absolut firești în viață. Poate și noi am fost prea mult timp antrenori și este firesc să dai șansa și altora să se evidențieze și să-și probeze profesionalismul. Noi nu dispărem din gimnastica românească, noi vom rămâne în interiorul sistemului, sprijinindu-l din cu totul alte posturi. (…) Orice începe frumos, trebuie să se termine la fel de frumos și cred că dacă am început cu selecția în gimnastică, probabil e normal să terminăm tot cu un proiect de care gimnastica avea foarte mare nevoie. De echipa națională nu îmi este dor, pentru că ne-am văzut acum două zile. Cred că s-a interpretat ușor eronat sau tendențios. Aș vrea să revin pentru a fi cât se poate de clară: noi nu mai avem calitatea de antrenori coordonatori, asta nu înseamnă că am ieșit din gimnastica românească. În momentul acesta suntem angrenați în acest proiect. Nu este ușor, vedeți colaborările pe care le avem cu cluburile care găzduiesc acești copii. Sunt foarte multe lucruri în spate de care nu știți și care acaparează extrem de mult timp și consumă foarte multă energie, respectiv școlarizare, organizare. Rămânem să coordonăm acest proiect de selecție, chiar vrem ca acești copii să fie crescuți din punct de vedere tehnic foarte corect, astfel încât peste câțiva ani să putem emite pretenții la cele mai înalte trepte ale podiumurilor mondiale și vom rămâne în contact și cu echipa națională în calitate de consilieri sau supervizori ", a declarat Bitang, pentru Mediafax.