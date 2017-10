Marian Iancu neagă mita pentru Dragomir

Ştire online publicată Marţi, 01 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Patronul lui FC Timișoara, Marian Iancu, a negat acuzele DNA, conform cărora Dumitru Dragomir, președintele LPF, i-ar fi cerut mită pentru licențierea clubului din Banat. Iancu susține că procurorii au fost induși în eroare de informațiile făcute publice de unii dintre oamenii de fotbal din România.Iancu a spus la Sport.ro că este convins că Mircea Sandu e hotărît să-l distrugă pe Dragomir: "Eu l-am sunat pe Dragomir și i-am spus că pe mine mă interesează ce se decide la Lausanne, nu o hotărîre arbitrară luată de ei. Cei de la DNA s-au inspirat probabil din declarațiile publice făcute de oamenii de fotbal. Eu cred că Mircea Sandu nu se va lăsa pînă nu-l va rezolva pe Dumitru Dragomir. Sunt două mari mafii la nivel mondial: cea care controlează traficul de droguri și cea implicată în pariuri, în care sunt implicate și federații și alte instituții sportive. Eu vreau să plec din fotbal, m-au oprit autoritățile din Timișoara. Am vrut să închid societatea după ce am fost retrogradați, dar am fost oprit de autorități".