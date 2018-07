Marian Drăgulescu: "Vreau să particip la Europene pe semnătura mea"

Gimnastul Marian Drăgulescu, multiplu medaliat la JO, CM și CE, a început, ieri, un protest de trei săptămâni în fața sediului Ministerului Tineretului și Sportului, pentru a obține dreptul de a participa pe propria răspundere la Europenele 2018 de la Glasgow (2-12 august), așa cum au procedat în trecut Marius Urzică, Andreea Răducan sau Cătălina Ponor.







Marian Drăgulescu a suferit în luna iunie o operație la inimă și vrea să participe la CE 2018, pe semnătură proprie, chiar dacă nu a primit avizul Institutului Național de Medicină Sportivă.







„Chiar nu știu de ce s-a ajuns la această situație. Am avut o altă discuție cu cei din FR de Gimnastică. Se pare că decizia lor de a nu mă lăsa să concurez la Campionatul European pe propria răspundere a rămas în picioare. Găsesc tot felul de scuze, că INMS nu-și dă acordul, dar tocmai de aceea a apărut propria răspundere și s-a întâmplat la foarte mulți sportivi în trecut, inclusiv la mine, în 2007, când am avut o accidentare la coloană, am concurat pe propria răspundere. Cătălina Ponor a avut două intervenții pe inimă, una mai complicată, iar a doua, ablație, cum am avut și eu. Iar FRG a înscris-o la două luni după această intervenție la Campionatul Mondial. Marius Urzică nu ar fi ieșit niciodată campion olimpic dacă nu ar fi concurat pe propria semnătură. INMS-ul mi-a spus că pot participa la acest CE, pe propria răspundere, cu acordul federației”, a declarat cel mai bun gimnast al României din 2017, citat de Agerpres.