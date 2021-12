Marian Drăgulescu: Sunt sportiv pasionat, dar în același timp un tânăr antrenor

Gimnastul Marian Drăgulescu, retras din activitate în luna octombrie, a declarat, vineri, că este un "sportiv pensionat, dar în acelaşi timp un tânăr antrenor", el precizând că va prelua o grupă de copii din cadrul Clubului Sportiv al Armatei Steaua."Ar fi fost frumos ca şi Federaţia Română de Gimnastică să facă un eveniment asemănător (n.r. - cu cel organizat de CSA Steaua cu ocazia retragerii sale). A fost o carieră lungă şi frumoasă, ne-am bucurat împreună, întotdeauna am avut toată susţinerea clubului Steaua şi nu mă miră că este în continuare alături de mine. A fost un eveniment emoţionant, m-am retras de trei ori, e adevărat, dar niciodată într-un cadru festiv ca acesta. Am un sentiment de nostalgie pentru că nu voi mai fi acolo, în arenă, pe aparate. Cariera mea nu era posibilă fără antrenorul Ştefan Gal. El a fost alături de mine chiar de la început, din primul an de seniorat. Împreună am mers pe tot acest drum şi împreună ne pensionăm, eu ca sportiv, dânsul ca antrenor. Îi mulţumesc, inima mea este pentru el. În continuare îi voi cere sfatul când voi avea nevoie. Dar voi rămâne în gimnastică în postura de antrenor şi sunt convins că voi avea satisfacţii uriaşe şi în această poziţie. Sunt sportiv pensionat, dar în acelaşi timp un tânăr antrenor, aşa că există un echilibru", a afirmat Drăgulescu la finalul Galei Clubului Sportiv al Armatei Steaua.Potrivit Agerpres el regretă că gimnasta Larisa Iordache a fost nevoită să se retragă din cauza accidentărilor."Din păcate, Larisa se retrage din cauza accidentărilor. Eu o înţeleg, atunci când nu îţi poţi atinge obiectivele este foarte greu. E frustrant atunci când ştii că ai potenţial dar nu poţi din cauza accidentărilor sau durerilor. Pentru mine şi Ana-Maria Brânză vârsta tot bătea la uşă", a menţionat Drăgulescu.