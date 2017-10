Maria Sharapova, prea puternică pentru Simona Halep

Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul 2 mondial, a fost învinsă, în trei seturi, de rusoaica Maria Sharapova, scor 4-6, 6-4, 3-6, la arenele „Flushing Meadows” din New York, într-o partidă din prima rundă a turneului US Open, ultimul de Grand Slam al anului.Constănțeanca a recunoscut superioritatea adversarei sale, pe fondul jocului ei destul de slab și instabil.„Sunt tristă, desigur, pentru că am pierdut acest joc, însă cred că am făcut tot ceea ce am putut. Ea a fost mai bună, a servit mai bine decât mine. Astăzi, serviciul meu a fost rău. Procentajul a fost probabil bun (62%), însă am servit mult prea lent, iar ea a putut ataca astfel returul foarte ușor. Acesta este poate unul dintre motivele înfrângerii mele. Sunt sigură de asta”, a concluzionat Halep.În acest moment, la capitolul meciuri directe, Simona Halep este condusă cu 7-0 de rusoaică și pare a dezvolta un complex pentru aceasta.Halep este a treia româncă învinsă în primul tur la US Open în acest an, după Irina Begu, eliminată de Katerina Kozlova (Ucraina), 2-6, 6-7 (7), și Mihaela Buzărnescu, întrecută de daneza Caroline Wozniacki, 1-6, 5-7