Maria Holbură: „Va fi o onoare să concurez la Jocurile Olimpice pentru România”

Chiar dacă nu a avut evoluţii prea strălucite în ultima perioadă, Maria Holbură este încrezătoare în şansa sa.



„Faptul că nu am şanse la medalii nu mă descurajează. Mi-am dorit să fiu la Jocurile Olimpice şi o să fie o onoare să concurez pentru România”, a declarat, pentru site-ul oficial al FRG, gimnasta legitimată la CS Farul Constanţa.





Între două antrenamente, Larisa Iordache demonstrează încă o dată cât este de puternică.



„Tokyo va fi o provocare pentru mine. Nu mai am nimic de pierdut, sper să fim cu zâmbetul pe buze după ce vom termina competiţia”, a declarat campioana europeană, care a trecut recent printr-o tragedie: mama sa a încetat din viaţă.





La 40 de ani, Marian Drăgulescu va participa pentru a cincea oară la Jocurile Olimpice.



„Dintotdeauna mi-am dorit să câştig medalia de aur, este singura medalie din palmares care îmi lipseşte. Am fost foarte aproape în 2004, am fost şi favorit în 2008, atât la sol, cât şi la sărituri, dar în continuare visul meu este viu, speranţa moare ultima. Lupta va fi cu mine însumi, nu mă interesează de ceilalţi concurenţi. Fiecare competiţie îşi are povestea şi istoria ei. Am fost şi favorit şi am greşit, dar au fost anumite competiţii unde nu am fost favorit şi am câştigat”, a precizat „Marocanul”.





La JO de la Tokyo, Larisa Iordache şi Maria Holbură vor evolua în concursul la individual compus, iar Marian Drăgulescu, în proba de sărituri.



Ministrul Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, a solicitat Federaţiei Române de Gimnastică să identifice soluţiile legale şi oportune astfel încât gimnasta Sabrina Voinea Maneca să se pregătească în condiţii optime pentru activitatea sportivă în sistem centralizat.





„S-a recomandat să se țină cont de calităţile native ale sportivei şi de perspectivele unei cariere de performanţă sportivă, cu obiectivul final al calificării la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.





Ministerul Tineretului şi Sportului susţine că doar asigurându-se condiţiile necesare unei bune pregătiri, în sistem centralizat, cu respectarea regulamentelor şi regulilor de conduită sportivă, gimnasta îşi poate continua activitatea de pregătire şi participare în competiţii, astfel încât România să fie reprezentată la un înalt nivel de performanță”, au transmis reprezentanţii Ministerului Tineretului şi Sportului.





Aflaţi în cantonamentul de la Izvorani, reprezentanţii României în concursul olimpic de gimnastică au fost încântaţi de echipamentul primit. Larisa Iordache, Maria Holbură şi Marian Drăgulescu, dar şi antrenorii lor, Lăcrămioara şi Cristian Moldovan şi Ştefan Gal, sunt mândri să poarte tricoul echipei României.