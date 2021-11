Maria Fumea: „La nivel mondial, informaţiile sunt extraordinar de importante!”

Succes românesc de prestigiu la Congresul Federaţiei Internaţionale de Gimnastică (FIG) din Antalya. Maria Fumea, antrenor în cadrul CS Farul Constanţa, a fost aleasă membru în Comitetul Executiv, mandatul său fiind valabil pentru următorii trei ani (2022-2024).Vicepreşedinte al Federaţiei Române de Gimnastică, Marcela Fumea este prima femeie din România aleasă în conducerea FIG. În ultimii 20 de ani, ea a fost membră în Comitetul Tehnic al gimnasticii aerobice, dar şi antrenor coordonator al lotului României.„Gimnastica este o disciplină extrem de importantă la nivel mondial. Continuitatea României în structurile internaţionale este o recunoaştere a contribuţiei pe care ţara noastră a adus-o în cei 115 ani de existenţă.Pentru mine, răspunderea este majoră, dar şi asumarea. În acelaşi timp, prin experienţa mea pluridisciplinară, consider că am demonstrat că merit acest loc şi din acest motiv cred că am avut şi cele mai multe voturi dintre cei 21 de candidaţi înscrişi în cursă pentru Comitetul Executiv”, a declarat, pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Gimnastică, Maria Fumea.La congres, au fost 21 de candidaţi eligibili pentru şapte locuri în Comitetul Executiv, iar Maria Fumea a obţinut, în al doilea tur de scrutin, cele mai multe voturi - 67.Alături de antrenoarea din România, au mai fost aleşi în Comitetul Executiv Li Li Leung (SUA), Miao Zhongyi (China), Jani Tanskanen (Finlanda / reales), Vassily Titov (Rusia), Youssef Altabbaa (Siria / reales) şi Alejandro Peniche (Mexic).La cel de-al 83-lea Congres al FIG, japonezul Morinari Watanabe a obţinut cel de-al doilea mandat ca preşedinte, cu 81 de voturi. Vicepreşedinţi ai FIG au fost aleşi Ali Al-Hitmi (Qatar), Nellie Kim (Belarus) şi Suat Celen (Turcia).„La nivel mondial, informaţiile sunt extraordinar de importante şi avem întotdeauna nevoie de cineva care să fie la curent cu ceea ce se întâmplă şi atunci sigur că vom fi şi noi cei care vom şti cum să ne adaptăm noilor cerinţele.Doresc să ajut gimnastica din România în România, iar împreună cu întreaga echipă - preşedintele federaţiei, membrii Comitetului Executiv - vom munci din greu ca gimnastica românească să înceapă din nou să strălucească“, a mai spus Maria Fumea.Alte două personalităţi ale gimnasticii româneşti au fost membri ai Comitetului Executiv al FIG - Nicolae Vieru, în perioada 1976-2008 (vicepreşedinte FIG, pe parcursul a trei mandate) şi Adrian Stoica, în perioada 2000-2012. După încheierea mandatelor, atât Nicolae Vieru, cât şi Adrian Stoica au fost numiţi vicepreşedinţi de onoare ai FIG.XXXMaria Fumea este a doua româncă recent aleasă într-o structură de conducere a Federaţiei Internaţionale de Gimnastică. Reamintim că, luna trecută, în timpul Campionatului Mondial de la Kitakyushu (Japonia), fosta mare gimnastă a CS Farul Constanţa Cătălin Ponor a fost aleasă în Comisia Sportivilor din cadrul FIG, înlocuind-o pe Oksana Chusovitina (Uzbekistan), al cărei mandat a început în 2017, la alegerile din timpul Campionatului Mondial din Canada.Foto: Facebook / Federaţia Română de Gimnastică