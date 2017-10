Maria Constantin şi Andreea Grecu, la două sutimi de medalia de bronz

Campionatele Mondiale de bob - juniori, la Winterberg

Maria Constantin și Andreea Grecu, la două sutimi de medalia de bronz

România a fost extrem de aproape de o medalie la Campionatele Mondiale de bob pentru juniori, competiție desfășurată, zilele trecute, în Germania, la Winterberg.Echipajul format din Maria Constantin (pilot) și Andreea Grecu, sportive legitimate la CSSI Mamaia / CSO Sinaia, s-a clasat pe locul 4 în această selectă întrecere, timpul tricolorelor (1:54.76) fiind cu doar două sutimi mai slab decât cel al medaliatelor cu bronz, reprezentante ale țării gazdă!„Am fost atât de aproape de o mare performanță - medalia mondială. Ultima medalie de aur a câștigat-o, în 2005, Maria Spirescu, sportivă antrenată tot de mine”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, selec-ționerul lotului național feminin de bob al României, prof. Paul Neagu.Cel de-al doilea echipaj al României participant în proba feminină de dublu, alcătuit din Daniela Gheauș și Teodora Vlad, a ocupat locul 7.Revenind în partea superioară a ierarhiei, să precizăm că titlul mondial i-a revenit Marii Britanii, argintul și bronzul fiind adjudecate de echipajele Germaniei.Pentru prima dată în istoria bobului, la Mondialele de juniori de la Winterberg a luat startul un echipaj de 4 condus de o fată. Este vorba despre Maria Constantin, alături de care s-au mai aflat Andreea Grecu, Valentin Iubu și Alexandru Codreanu.„Vreau să le mulțumesc celor doi sportivi ai clubului CSSI Mamaia pentru participare și pentru încrederea acordată Mariei Constantin. Am asistat la o premieră mondială, fapt apreciat de toți cei prezenți, într-o formă sau alta, la competiția din Winterberg”, a mai spus tehnicianul constănțean.Pentru Maria Constantin, ediția 2017 a Campionatului Mondial de juniori a fost ultima din carieră, la acest nivel de vârstă. „Visul s-a împlinit! La ultimul meu Campionat Mondial de juniori, am avut șansa să concurez în proba regină din canalul de gheață: bob de 4! Mulțumesc echipei pentru susținere și încredere. În spatele acestei nebunii este nimeni altul decât Paul Neagu, antrenorul nostru scump și drag, iar din spatele mantinelei, am beneficiat de susținerea prietenilor noștri Marius Rusescu, Mary Rusescu și a surioarei mele, Ana Andreea”, a transmis Maria Constantin.Pentru sportivele antrenate de profe-sorul Paul Neagu, aventura continuă săptămâna aceasta. Sâmbătă, 4 februarie, pe pârtia de la Innsbruck-Igls, vor avea loc întrecerile Cupei Mondiale, unde echipajele tricolore vor avea următoarea componență: Maria Constantin/Olivia Vild și Andreea Grecu/Erika Halai.