Mari ambiţii, multe eseuri

Turneul "Oval 5 Beach Rugby Black Sea"

Mari ambiții, multe eseuri

Ştire online publicată Joi, 30 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ziua a patra a turneului „Oval 5 Beach Rugby Black Sea” a programat, ieri, pe plaja Cazinodin Mamaia, noi meciuri interesante, pline de suspans și determinare.La categoria Under 10, CS Litoral Mangalia pierdut, scor 0-5, meciul cu CS Buftea, iar duelul ilfovean s-a încheiat cu victoria celor de la Clubul Copiilor, 4-1, împotriva conci-tadinilor de la Clubul Sportiv Buftea. În ultimul meci al categoriei, CC Buftea - CS Litoral Mangalia, 1-6.Competiția Under 12 a stat sub nota echilibrului, diferența în fiecare meci fiind făcută pe momente de sclipire. CC Buftea a trecut de CS Litoral Mangalia cu 7-3, AS Joița 07 a remizat (1-1) cu AS Tomitanii (antrenor, Cristian Cojocaru), iar cei de la Mangalia s-au văzut învinși încă o dată (5-6) de Școala nr. 8 Constanța. În ultimul meci al categoriei, CS Cleopatra a trecut la limită, 1-0, de CTMR Metrou București.La Under 14, un regal rugbistic desăvârșit. Duelul constănțean dintre CS Cleopatra și AS Tomitanii a fost tranșat de primii, cu 6-2. Elevii antrenați de Dumitru Barbu și Adrian Tinca au reușit încă o victorie cu CSR Pașcani, scor 4-1. Iată și celelalte rezultate din categoria U14: Giurgiu - CTMR Metrou 8-0, CS Litoral Mangalia - Palatul Copiilor Giurgiu 0-6, CSR Pașcani - AS Tomitanii 3-4, CTMR Metrou - CS Litoral Mangalia 3-5.Cele trei meciuri de la Under 16 au adus în scenă două echipe constănțene („I. Gh. Duca” 1 și „I. Gh. Duca” 2) și echipa din București, antrenată de Cristian Hâldan, Colegiul Național „Aurel Vlaicu” (CNAV). Dacă primul meci, dintre „I. Gh. Duca” 1 și CNAV, a stat sub semnul echilibrului (4-4), următoarele două au fost tururi de forță pentru cele care au învins. „I. Gh. Duca” 1 - „I. Gh. Duca” 2 s-a terminat 8-1, iar CNAV a învins-o pe nefericita „I. Gh. Duca” 2 cu 9-1.v v vZiua de ieri a fost umbrită de accidentarea jucătorului Dragoș Vasile (Mangalia, U14), care și-a dislocat cotul în finalul partidei cu CTMR Metrou. În mod inexplicabil, medicii care trebuia să fie prezenți la arenă plecaseră chiar în toiul meciului, iar sportivul a agonizat mai mult de 20 de minute la marginea terenului, până să vină un echipaj SMURD la fața locului.„Este inadmisibil! Ambulanța trebuia să stea aici până la ultimul fluier al ultimului meci. Sunt plătiți la oră, cu o sumă destul de mare, și ei pleacă în timpul meciului!”, a declarat, pentru „Litoral”, Lucian Osatiuc, vicepreședintele asocia-ției „Oval 5 Beach Rugby Black Sea”. După sosirea medicilor SMURD, Dragoș Vasile a fost transportat de urgență la Spitalul Județean Constanța.v v vAstăzi, începând cu ora 9, intră în scenă și cei din categoria old-boys.Florin Țugurel, antrenor Rugby Sevens la CS Cleopatra, speră ca meciurile din această categorie să aducă spectacol: „Sperăm să fie vremea bună, turiști mulți și noi să oferim un adevărat spectacol”, a spus Țugurel, pentru „Litoral”.Paul GREAVU