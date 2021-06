Mari ambiţii la HC Dobrogea Sud. „Vom fi surpriza plăcută a competiţiei!”

Tinerii jucători antrenaţi de Ionuţ Puşcaşu au plecat spre Moldova foarte încrezători că pot face o figură frumoasă. HC Dobrogea Sud va evolua în Grupa II, alături de CSM Bucureşti, CSU din Suceava şi CSM Ploieşti.





„Este o grupă foarte dificilă. Cunoaştem doi adversari, cu care am jucat deja în Grupa Valoare, CSM Bucureşti, campioana din ultimii ani, şi CSM Ploieşti. Şi Suceava are o echipă foarte bună, pe care am studiat-o. Chiar dacă suntem cotaţi cu şansa a treia, vrem să infirmăm calculul hârtiei. Ne vom bate cu toţi pentru primele două locuri, care asigură calificarea în semifinale şi intrarea în lupta pentru medalii”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, antrenorul Ionuţ Puşcaşu.





Lotul echipei constănţene este alcătuit din jucători născuţi în 2006, 2007 şi 2008: Antonio Cristea, Răzvan Ciocea, David Hâncu, Radu Poghircă - portari, Darius Simion, Nurhan Enis Ali, Robert Mosor - extreme dreapta, Claudiu Covrig, Dragoş Bărbieru, David Ragea - extreme stânga, Cristian Andrei Acsentie - inter dreapta, Eden Murtaza, Alexandru Țivichi - interi stânga, Antonio Puşcaşu, Rareş Cohn, Andrei Bica - pivoţi, Mădălin Crişan - centru.





„Am încredere maximă în băieţi! Deşi a fost un an foarte greu, s-au mobilizat, au arătat caracter şi au revenit după un start mai slab. Am încheiat pe locul doi Grupa Valoare II, după CSM Bucureşti. Îmi doresc şi sunt convins că vom fi surpriza plăcută a turneului final. Cel mai bun jucător? Echipa!”, a adăugat tehnicianul constănţean.





HC Dobrogea Sud debutează în compania celui mai dificil adversar, CSM Bucureşti, partidă găzduită de Sala „Orizont” din Bacău. Joi, 10 iunie, de la ora 15.00, echipa constănţeană o va întâlni pe CSM Ploieşti, iar vineri, 11 iunie, de la ora 17.30, va încheia grupa cu CSU din Suceava.





Primele două clasate din Grupa II se vor califica în semifinale, unde vor ajunge şi cele mai bune două echipe din Grupa I, în care evoluează AH Minaur Baia Mare, LPS Târgu Mureş, LPS Bihor Oradea şi ACS Transilvania Braşov. Semifinalele sunt programate sâmbătă, 12 iunie, iar finalele (mică şi mare), duminică, 13 iunie.



Handbalista constănţeană Lavinia Lazăr, de la CS Medgidia, participă, în această perioadă, la cantonamentul naţionalei de beach-handball a României organizat în staţiunea Venus.





Sub comanda antrenorilor constănţeni Adrian Georgescu şi Ionuţ Deli-Iorga, tricolorele se pregătesc în vederea participării la Campionatul European, care se va desfăşura, în perioada 12-19 iulie, la Varna.





Echipa masculină de handbal-juniori III HC Dobrogea Sud participă, în perioada 9-13 iunie, la turneul final al Campionatului Naţional (Valoare), găzduit de municipiul Bacău.