Marele regret al fostului arbitru Suat Ibraim

Fostul arbitru de box Suat Ibraim are, în aceste zile, un mare of: nu reușește să finalizeze proiectul legat de tipărirea unei cărți despre boxul constănțean. „Am activat zeci de ani în sportul nobil, am strâns date, informații despre competiții și eroi ai ringului, am imagini unicat din galele de pe vremuri, facsimile din publicațiile vremii. Sunt lucruri interesante, educative, care ar putea interesa și ajuta tânăra generație de sportivi și nu numai. Din păcate, nu reușesc să strâng bugetul necesar pentru intrarea în tipografie și tare mă tem că această carte nu va vedea lumina tiparului. Am avut promisiuni peste promisiuni, dar nu s-a materializat nimic”, ne-a spus, abătut, Suat Ibraim. Omul care a trăit o viață în ring este dezamăgit și de nivelul actual al boxului românesc: „Când mă uit la meciurile boxerilor de azi, îmi vine să închid televizorul. Mulți dintre ei sunt slabi, reușesc două-trei puncte spectaculoase în tot meciul, departe de așteptări. Dar, la ce subfinanțare este în pugilismul românesc, la cât de sărace sunt cluburile, nimic nu trebuie să ne mai mire”.