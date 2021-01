„Marele meu vis este să ajung la Jocurile Olimpice”

„Anul 2020 a fost unul plin de provocări peste care am trecut cu bine și, în final, am reușit să obțin rezultatele pe care mi le-am dorit. Consider că perseverența a fost pentru mine cheia succesului. Chiar dacă am întâmpinat situații neașteptate, în 2020 am făcut tot posibilul să nu pierd din pregătire și m-am antrenat zilnic, indiferent de condiții”, a declarat, pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Atletism, Diana Ana Maria Ion.





Nevoită să stea două săptămâni în izolare și să se antreneze în casă, sportiva antrenată de profesorul Cornel Grigore spune că virusul Covid-19 nu i-a dat foarte tare planurile peste cap.



„Consider că mie nu mi-a schimbat viața în niciun fel pandemia de coronavirus. În afară de cele două săptămâni de izolare, viața mea decurge la fel.





Pentru anul 2021, îmi propun un rezultat cât mai bun la Campionatul European de tineret, dar visul pentru care muncesc şi pentru care voi munci în continuare până mi-l voi îndeplini este acela de a ajunge la Jocurile Olimpice”, a mai spus atleta în vârstă de 20 de ani.





Cele mai bune performanţe ale carierei Dianei Ana Maria Ion sunt 6,05 m (lungime sală), 6,35 m (lungime aer liber), 13,14 m (triplu salt sală) şi 13,39 m (triplu salt aer liber).





Diana Ana Maria Ion este, la această oră, una dintre cele mai promiţătoare tinere atlete din România. Campioană națională la lungime - tineret, atât în sală, cât și în aer liber, medaliată cu argint la seniori, atât în sală, cât și în aer liber, campioană națională la tineret și vicecampioană națională la seniori, la triplu salt, în aer liber, și medaliată cu aur în sală, la triplu salt. Sunt doar câteva performanţe reuşite în sezonul recent încheiat.