Mare surpriză! HC Dobrogea Sud a învins-o pe Dinamo şi a cucerit Supercupa României

Noua stagiune de handbal masculin a debutat cu o surpriză de proporţii. La Sala Polivalentă din Alexandria, HC Dobrogea Sud a învins-o pe campioana Dinamo Bucureşti, scor 19-18 (10-10), şi a cucerit, pentru a doua oară în istorie, Supercupa României.Constănţenii au făcut un meci foarte bun în fața super-vedetelor lui Xavi Pascual, arătând o determinare admirabilă în toate momentele meciului. Echipa a fost cheia succesului, dar portarul Daniel Vasile a făcut cu adevărat minuni între buturi, reuşind peste 20 de intervenţii salvatoare, dintre care trei la 7 metri, plus un gol din poartă în poartă!Dinamo a avut un debut de partidă în forţă, s-a desprins la 8-3, însă antrenorii Djordje Cirkovic şi George Buricea au găsit soluţii pentru a întoarce un joc care părea pierdut. Interul dreapta croat Buvinic a intrat perfect în jocul combinativ pe linia de 9 metri, Chikovani a pus osul la fiecare fază, iar Andrei a transformat tot ce a avut de la 7 metri, astfel încât „delfinii” au revenit de la 6-9 la 10-9 în finalul primei părţi. A fost egal la pauză, 10-10, dar Vasile a făcut o repriză secundă fabuloasă, iar dinamoviştii i-au luat frica portarului Constanţei.HCDS s-a mobilizat extraordinar în apărare şi a tăiat elanul adversarilor, care nu s-au regăsit în partea a doua a meciului. Buvinic, cu o triplă, și Raso, au ţinut în avantaj echipa de pe litoral, în ultimele 10 minute, pentru o victorie la limită, 19-18.„Am pregătit meciul pentru un ritm mult mai tare. Am pregătit foarte bine meciul în apărare şi a fost o surpriză că Dinamo, care marchează peste 35 de goluri fără probleme, nu a marcat decât de 18 ori. Am suferit şi noi şi ei în atac. Am meritat să câştigăm, am vrut mai mult victoria”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, antrenorul HCDS, Djordje Cirkovic.La rândul său, antrenorul lui Dinamo, Xavi Pascual, omul care a câştigat de trei ori Liga Campionilor cu Barcelona, a recunoscut superioritatea echipei constănţene.„E clar, în acest moment Constanţa este o echipă mai bună decât a noastră, lucrează ca o echipă. Cred că am jucat foarte bine în apărare, dar trebuie să muncim mai mult. Evident, în atac avem multe probleme. Avem nevoie de timp, trebuie să jucăm mai multe meciuri. Constanţa a obţinut victoria absolut meritat”, a declarat reputatul tehnician iberic.XXXDaniel Vasile a fost desemnat MVP-ul meciului. Portarul echipei constănţene a primit doar opt goluri în repriza secundă, când a reuşit o serie de parade impresionantă, în faţa lui Negru, Bannour, Alex Pascual şi Ghionea.„Nu ştiu ce s-a întâmplat la începutul meciului, când ne-au condus clar. Mi-am adus aminte ce ne-a spus antrenorul, că trebuie să ne facem simţită prezenţa. Mă gândeam că trebuie să fim la bătaie cu ei şi atunci m-am mobilizat. Am căpătat încredere şi i-am motivat pe băieţi, iar ei m-au motivat pe mine. Respect şi pentru jucătorii lui Dinamo. Suntem pregătiţi să ne batem cu ei, în continuare, este o luptă frumoasă”, a spus Dani Vasile.Pentru HC Dobrogea Sud, urmează meciul din Ungaria, cu Csurgoi KK, programat sâmbătă, 28 august, contând pentru mina manşă a turului întâi al EHF European League.Foto: Facebook / Federaţia Română de Handbal