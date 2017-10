Marcel Lică, noul preşedinte executiv al CS Metalul

Marcel Lică, noul președinte executiv al CS Metalul

După ce instanța i-a redat dreptul de a activa în fotbal, Marcel Lică se implică într-un nou proiect. Fostul arbitru purtător al ecusonului FIFA este, de săptămâna aceasta, noul președinte executiv al CS Metalul, club de juniori pe care vrea să-l transforme într-o pepinieră a fotbalului constănțean și românesc. Marcel Lică revine în prim-planul fotbalului constănțean și a preluat funcția de președinte executiv al CS Metalul. „Vreau să-i mulțumesc patronului clubului, Valentin Șurghie, pentru că, într-un moment delicat al carierei mele, m-a solicitat să intru în acest proiect. Apreciez gestul său și sunt convins că nu va regreta alegerea făcută. Oferta îi va fi răsplătită prin capacitatea mea organizatorică și sportivă, pentru că vreau ca, de acum înainte, să se audă de acest club și lucrurile să meargă mai bine”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Marcel Lică. Conform organigramei, principalul colaborator al noului președinte executiv rămâne Liviu Frunză, director administrativ. În subordinea lor, va fi corpul tehnic, în componența căruia se regăsesc și doi antrenori cu mare experiență, Vasile Enache și Florin Burcea. „Pe unde am lucrat până acum, la Farul sau la federație, am pus mare preț pe munca în echipă, singura care poate genera progrese și performanțe. Pe toți membrii colectivului îi consider prieteni, nimeni nu va fi tratat preferențial ori marginalizat”, a explicat Lică. Noul președinte executiv își dorește o îmbunătățire a activității clubului Metalul pe toate planurile: bază sportivă, randament sportiv, performanțe la nivel de copii și juniori. De asemenea, va fi lărgită aria de selecție și va fi creat cadrul legal prin intermediul căruia jucătorii legitimați la Metalul să nu mai plece cu ușurință la alte cluburi. „Principalul obiectiv pentru următoarea etapă este de a reuși să furnizăm, anual, cinci-șase fotbaliști pentru Ligile I, II și III, precum și pentru loturile naționale de juniori. Dacă nu ne propuneri țeluri înalte și ambițioase și ne mulțumim cu puțin, ne vom plafona și vor dispărea entuziasmul și plăcerea de a munci cu copiii. Sunt un tip orgolios, exigent, însă știu să și apreciez și să răsplătesc munca de calitate și devotamentul. Vreau ca, printr-o instruire superioară și condițiile create, să-i fac pe jucători să fie mândri că sunt legitimați la Metalul”, a anunțat Marcel Lică. În noul campionat, care demarează în data de 12 septembrie, se va pune accentul nu numai pe factorul sportiv, ci și pe disciplină și pregătire școlară. Mâine, juniorii clubului au întâlnire cu observatorul federal Iulian Giuran, care le va face o serie de recomandări înainte de startul campionatului. Chiar de luna aceasta, antrenorii vor trece la munca de teren, iar acțiunile de selecție vor începe în forță și vor fi permanente pe durata întregului an școlar. *** Una dintre marile dorințe ale lui Marcel Lică este de a avea relații de colaborare foarte bune cu asociațiile și cluburile sportive similare din Constanța, în special cu Viitorul și FC Farul. „Între cluburi, trebuie să existe fair-play, iar obiectivul final să fie acela ca județul nostru să alimenteze cu jucători de valoare fotbalul româ-nesc”, a spus Lică. *** Baza materială a clubului Metalul nu arată deloc rău: un teren principal, două terenuri sintetice de antre-nament (ambele acoperite cu baloane, în sezonul rece), vestiare moderne, dușuri, apă caldă. În viitorul apropiat, va fi amenajat un teren de baschet, unul de tenis cu piciorul și unul de mini-fotbal, pentru copii cu vârste cuprinse între șase și zece ani. De asemenea, va fi amenajat un centru de refacere, cu saună și jacuzzi.