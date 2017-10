Marcel Lică, eliberat sub control judiciar

Tribunalul Argeș a decis, ieri, eliberarea provizorie sub control judiciar a observatorului FRF Marcel Lică, însă procurorii au atacat hotărârea cu recurs, care se va judeca luni. Instanța l-a obligat pe Lică să nu părăsească municipiul Constanța, să se prezinte la organul de urmărire penală și la instanța de judecată ori de câte ori este chemat, să se prezinte la organul de poliție din localitatea de domiciliu și să nu își schimbe locuința fără încu-viințarea instanței. De asemenea, Lică nu are voie să ia legătura cu ceilalți inculpați. Implicat în scandalul „mita”, arbitrul Aurelian Bogaciu a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, miercuri noapte, sub acuzația de luare de mită, măsura fiind luată de Tribunalul Argeș la propunerea procurorilor DNA, care emiseseră pe numele lui Bogagiu o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Florin Doran, avocatul arbitrului, a invocat în fața magistraților Tribunalului Argeș o excepție de neconstituționalitate privind competența DNA în cauză. Avocatul arbitrului a anunțat că va face recurs la decizia magistraților. Centralul Ionică Serea a ieșit din arbitraj în urma prestației de la meciul CFR - FC Vaslui 2-0, din Cupa României, când a primit nota 5 din partea observatorului Dan Petrescu. Ca urmare a acestui calificativ, Serea trebuie retrogradat în lotul B, unde nu poate arbitra însă, din cauza vârstei prea mari pentru Liga a II-a. Revenirea în lotul A se făcea doar dacă mai arbitra în eșalonul secund, astfel că, după cum a explicat Ioan Igna, oficial CCA, „putem spune că meciul din Cupă a fost ultimul din cariera lui Serea”.