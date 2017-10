Marca.com: Tatăl lui Messi, anchetat pentru spălare de bani şi trafic de droguri. Poliţia neagă!

Marca.com: Tatăl lui Messi, anchetat pentru spălare de bani și trafic de droguri. Poliția neagă!

Ştire online publicată Marţi, 17 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Tatăl fotbalistului Lionel Messi, Jorge Messi, este anchetat pentru spălare de bani proveniți din traficul de droguri, după cum informează marca.com, care citează El Mundo Deportivo.Garda Civilă a deschis o anchetă ce vizează o companie columbiană organizatoare de meciuri amicale de fotbal, la care au participat numeroși fotbaliști vedetă, printre care și Lionel Messi. Anchetatorii cred că societatea respectivă ar spăla banii mafiei columbiene a drogurilor.Jucătorul Lionel Messi și tatăl său Jorge nu sunt implicați în cazul de spălare de bani din traficul de droguri anchetat de Garda Civilă, caz în care este cercetată o companie columbiană ce a organizat o serie de meciuri caritabile, a declarat o sursă din poliția spaniolă, informează AFP.Jurnalul spaniol El Mundo a publicat, luni, un articol, în care a scris că tatăl lui Messi se află în mijlocul unei anchete pentru spălarea banilor din traficul de droguri. Ancheta vizează o companie columbiană care organizează meciuri de caritate, sub titulatura "Messi și prietenii săi", dar și alte evenimente, cum ar fi concerte. El Mundo nu a precizat numele companiei columbiene."În afara spălării banilor, (compania) se ocupă de organizarea unor meciuri de caritate", pentru care "îl are ca partener pe tatăl lui Messi, dar acesta nu are nimic în comun cu societatea respectivă", a notat El Mundo, citat de Mediafax.