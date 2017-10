Maratonul Nisipului, unic în Europa, ia startul în week-end, la Mamaia

Ştire online publicată Miercuri, 25 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Duminică, 29 martie 2015, stațiunea Mamaia va deveni, pentru o zi, capitala europeană a sportului. În celebra stațiune de pe litoralul românesc va avea loc MARATONUL NISIPULUI - primul și singurul eveniment sportiv de acest gen din Europa care se organizează pe nisip - la care s-au înscris sute de competitori, atât din România, cât și din străinătate.Evenimentul internațional, ajuns la a doua ediție, este co-organizat de Asociația Sportivă “SanaSport” și Radio Constanța / Radio Vacanța, în parteneriat cu Direcția Județeană de Sport și Tineret Constanța, Primăria Constanța, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral.Peste 300 de atleți amatori și profesioniști se vor alinia la start, din fața sediului Radio Constanța / Radio Vacanța, și vor alerga 42,195 km (2 bucle), 21 km (o buclă) sau 10 km (1/2 bucle). Punctul intermediar de întoarcere este la o distanță de 10,5 km față de linia de start, pe plaja din dreptul Taberei de copii Năvodari, iar maratoniști vor parcurge acest traseu de două ori, în comparație cu semi-maratoniștii, care vor alerga o singură buclă.Evenimentul de la malul mării conține cursa “Family Run”, de aproximativ 1 km (pe faleza din stațiunea Mamaia), care se adresează părinților și copiilor și care are menirea de a-i aduce pe aceștia mai aproape de sport. Totodată, încasările acestei curse vor fi direcționate către o organizație locală care are ca scop sprijinirea copiilor cu deficiențe de autism.Sponsorii evenimentului au pregătit, atât pentru participanții la cursa Family Run, cât și pentru cei înscriși la cele trei probe competitive, premii substanțiale în bani, echipamente sportive și alte premii surpriză. Valoarea totală a premiilor ajunge la aproximativ 20.000 de lei.Participanții sunt așteptați să ridice kit-urile de concurs din Maritimo Shopping Center Constanța – zona food, în perioada 27-28 martie 2015, în intervalul orar 10.00-22.00. Tot aici se vor face înscrierile pentru cursa “Family Run”, în limita a treizeci de echipe, prioritate având membrii “SanaSport” și participanții în competiție.Sponsori: Roxtec (sponsor oficial), Fan Courier, Autokarma, Cardinal Motors (sponsori principali), Castrol, AquaCarpatica, Isostar, Clinica OnClinic, Mr. C, ZIP Escort, Restaurant Harlequin, Adora Studio.Parteneri media: Neptun TV, Telegraf, ProTV, Cuget Liber, Antena1, Digi TV, Dobogea TV, Litoral TV, Maritimo, Ziua de Constanța, Radio Deea, Plus Communication.Parteneri: Asociația Bucharest Running Club, RoclubMaraton, Smart Atletic