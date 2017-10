Maratonul Nisipului, dominat, din nou, de atleţii de peste Prut

Maratonul Nisipului, dominat, din nou, de atleții de peste Prut

Cea mai lungă probă a concursului, cea de 42 de km, a fost câștigată de sportivul din Republica Moldova Liviu Croitoru, acesta fiind urmat de Cristian Hăngănuț și Ștefan Sălăgean. Noul campion a terminat cursa cu timpul 2h:45.30, insuficient pentru a bate recordul stabilit de un alt conațional de-al său, Ghenadie Timbalist (2h:36.02), ediția trecută. La feminin, cea mai rapidă și rezistentă s-a dovedit, încă o dată, tulceanca Nicoleta Ciortan, urmată de Mariana Nenu și Ionela Muscalu.La semimaratonul (21 km) fetelor, câștigătoare a fost Maria Velișcu, pe locul secund a terminat Antonia Marius, iar ultima treaptă a podiumului a revenit Ilinicăi Tempeanu. La băieți, un alt moldovean a cules laurii, Maxim Răileanu, iar pe pozițiile doi și trei au terminat doi sportivi din România, Cătălin Atanăsoaie și Nicolae Bălan.Sportivii din Republica Moldova au sosit la Constanța motivați să câștige toate cele trei probe și au reușit. La 10 km, s-a impus un alt sportiv de peste Prut, Mihail Bizniuc, care i-a devansat la mare luptă pe Mihai Cochior și Emanuel Trandafir. În această probă, cele mai rezistente reprezentante ale sexului frumos au fost constănțeanca Antoanela Manac, Ana Maria Muscă și Denisa Știrbulescu.În acest an, participanții au alergat și pentru o cauză nobilă, și anume scăderea ratei mortalității infantile neonatale, care a atins cote alarmante în Constanța.Peste 150 de familii s-au aflat la startul cursei Family Run, iar pe primul loc au sosit, tată și fiu, Constantin și Teodor Marin, din Ploiești. Pe doi s-a clasat familia Popa, iar pe locul lll, familia Zoche. Un premiu special a fost oferit și familiei Păcuraru, pentru cel mai tânăr participant la întreceri, la doar o lună.Sponsorii competiției au oferit premii în valoare de 26.600 de lei, 22 de premii pentru categoria Open, 108 premii pentru cele șase categorii de vârstă.„A fost o atmosferă extraordinară pe plaja din Mamaia, chiar dacă mai este destul până la debutul sezonului estival. S-au depășit toate recordurile de participare, au fost peste 1.200 de persoane care s-au bucurat de alergarea pe nisip. Am văzut foarte multe râsete, multă bucurie, mult entuziasm, chiar dacă vorbim de participanții de la cei 42 de km sau de copiii care au alergat 1 km. Până la urmă, sportul trebuie să reprezinte un mijloc de socializare, de destindere, de manifestare a bucuriei. Obiectivul nostru general a fost atins: am adus stațiunea Mamaia acolo unde îi este locul, pe harta internațională a evenimentelor sportive și acolo o să rămână mulți ani de acum încolo. Participarea internațională a fost neașteptat de mare, ceea ce este un semn bun nu doar pentru viitoarele ediții ale Maratonului Nisipului, ci mai ales pentru turismul nostru estival. Ediția a V-a a evenimentului este programată pe data de 25 martie 2018", a declarat Daniel Antonaru, președintele Asociației SanaSport.Competiția a fost organizată de Asociația Sportivă SanaSport și Radio Constanța, în parteneriat cu DJST, Primăria Constanța și Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral.