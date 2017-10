„Maracana” s-a mutat la Costineşti

Fotbalul, mijloc de combatere a obezității și a sedentarismului

„Maracana” s-a mutat la Costinești

Un meci de fotbal face cât 50 de jocuri pe calculator. „Decât să îi lăsăm pe copii, o zi întreagă, cu ochii în monitoare, mai bine îi aducem la terenul de sport” - acesta este raționamentul organizatorilor turneului juvenil de la Costinești. Vremea bună i-a scos din casă pe micii fotbaliști din județ. Elevi ai școlilor Dulcești, Moșneni, Mangalia, Costinești, Schitu, Tuzla, 23 August, Constanța, alături de jucători de la SNC și-au dat întâlnire la sala de sport din Stațiunea Tineretului, unde au încins partide pe cinste, înregistrând o audiență ce ar face invidioase chiar și cluburi din Liga I. „Cei care și-au manifestat dorința de a avea o competiție a lor au fost chiar copiii, noi doar am fost receptivi la cerința lor și am creat aceast program, al cărui principal scop este combaterea obezității și a sedentarismului. Meciurile au caracter educativ. În plus, nu se știe niciodată de unde răsar talentele, ochi să ai, să alegi ce e bun pentru performanță“, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul coordonator Ion Zlate. Rezultate înregistrate: clasele V-VIII: Costinești - SNC 1-3, 23 August 1 - Costinești 3-2, SNC - 23 August 1 2-2, 23 August 2 - SNC 0-2, 23 August 2 - Costinești 2-2, 23 August 1 - 23 August 2 4-2; clasele I-IV: Costinești - Tuzla / Schitu 4-1, SNC (fete) - Costinești (băieți) 4-2, SNC (fete) - Schitu / Tuzla (băieți) 5-2. S-au remarcat Irina Dumitrescu, Mihaela Chirilă și Florentina Vlad, marcatoare a unor goluri foarte frumoase. Unul dintre puștii care i-au atras atenția antrenorului Zlate este Tiberiu Rotaru. În vârstă de 8 ani, acesta este elev în clasa I la o școală din Constanța și are calitățile necesare unui bun fundaș stânga. Tehnic, ofensiv, calm cu balonul la picior, receptiv la orice informație, Tiberiu va fi direcționat, peste câteva luni, către grupa de profil de la FC Farul.