Mănuşile lui Bute vor fi scoase la licitaţie pentru şcoala de box din Pechea

Mănușile lui Bute vor fi scoase la licitație pentru școala de box din Pechea

Ştire online publicată Luni, 11 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Lucian Bute nu uită de unde a plecat și i-a făcut un cadou special primului său antrenor de box, Felix Păun. Primul antrenor a lui Bute, Felix Păun, a fost prezent în sala Romexpo la meciul de sâmbătă. Este prima dată când Felix Păun îl vede pe Bute pe viu într-un meci la profesionism.Ca să arate că nu l-a uitat și că îi este recunoscător, Bute îi va face casou mănușile pe care le-a purtat în meciul cu Mendy, în care și-a apărat pentru a opta oară centura de campion mondial.Felix Păun spune că nu va păstra mănușile, ci le va scoate la licitație pentru a face rost de bani pentru școala de box din comuna Pechea, acolo unde a început și Bute boxul."O să scot mănușile la licitație. Sala de box are nevoie de investiții, iar dacă toți se codesc când vine vorba de modernizare și spun că nu au bani, o să fac eu rost. e valoare ar avea dacă le-aș ține acasă sau le-aș expune în sală, la Pechea? Acum rămâne să mă întâlnesc cu Lucian când vine în comuna natală. Nu am apucat să vorbesc cu el aseară (n.r. - sâmbătă), după meci, sunt prea mulți trepăduși în jurul lui. Eu am ajuns deja în Pechea, îl aștept pe Lucian acasă", a declarat primul antrenor al lui Bute, pentru ziarul Ring.