Ieri, la Constanța, FC Farul - Cetate Suceava 1-0

Mansur i-a salvat din nou pe „marinari“

Ca și în meciul cu Sportul Studențesc, nigerianul de 18 ani a adus victoria constănțenilor, înscriind unicul gol al meciului, cu un minut înainte de final. După ce a câștigat la scor meciul cu FCM Bacău, 5-0, Farului i-a fost infinit mai greu, ieri, contra Cetății Suceava, căreia i-a dat gol abia în minutul 89. Extrem de eficienți cu băcăuanii, când au concretizat ma-joritatea ocaziilor de gol, „marinarii” au fost ieri neinspirați din cale afară și puțin a lipsit ca oaspeții, care s-au apărat supranumeric tot meciul, să nu smulgă o remiză albă. Farul a ratat într-o veselie, opt ocazii enorme, plus alte patru situații de gol! Lipsiți de precizie, fariștii au nimerit greu poarta, chiar și din cele mai avantajoase poziții. Recitalul ratărilor a început încă din minutul 5, când, la aceeași fază, Ene (din lovitură liberă), Chico (bară) și Papp (din apropiere) nu au reușit deschiderea scorului. În tribune, spectatorii își frecau mâinile, am început bine, acuș vine și golul! De unde însă, în continuare doar ratări monumentale. Până la pauză, Andrade nu a găsit poarta din careu, din poziții ideale (15, 42), după cum nici Mățel (22) și B. Teekloh (24) nu au fost mai inspirați. Ocazii enorme și după pauză. Chico a ratat în minutul 55, iar peste un minut, pătruns în careu, se duce spre poartă, dar trage alături. Mansur dă iluzia golului cu un „gol turcesc” (62), iar Ene (70) șutează peste de la 12 m. Mingea fugea de poartă! „Ochiți poarta, că e gol, portarul e slab!”, strigau oamenii în tribune, exasperați de imprecizia Farului. În disperare de cauză, Șumu-dică a apelat iar la soluția de avarie, trimițându-l în atac pe stoperul Papp, din minutul 85. Chico i-a mai aruncat o dată în sus pe fani, a deznădejde („E clar, nu vrea să intre!”), cu bara sa din minutul 86 (șut de la distanță), dar în minutul 89 a venit izbăvirea, când Mansur a tras ca din tun de la 14 m și le-a mai adus trei puncte „marina- rilor”. Au jucat: FC Farul (antrenor, Marius Șumudică): Sardescu - Mățel (cpt.), Diogo, Papp, Gaston - Andrade (57, Mansur), B. Andone, B. Teekloh (79, Fatai), C. Matei - Chico (90+2, Păcuraru), M. Ene; Cetate (antrenor, Ioan Radu): Pascal - Plecanciuc, Ferariu, Cososchi, Halip, Semeghin - Tomaz, Homneac (cpt.) (68 Ailenei), Apetrei - Pălimaru (77 Hapiuc), Azaharioaiei (61 Jalbă); cartonașe galbene: Andrade (55), Gaston (76), C. Matei (90+1) / Tomaz (30); a arbitrat George Rădulescu (București); asistenți, Valentin Cristea (Călă-rași), Cătălin Guloiu (Tisău).