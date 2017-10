Manchester şi Barcelona, victorii în deplasare

Manchester și Barcelona, victorii în deplasare

Primele două meciuri din manșa tur a sferturilor Ligii Campionilor, desfășurate aseară, s-au încheiat cu rezultatele: AS Roma - Manchester United 0-2 (au înscris Cristiano Ronaldo - min. 39 și Wayne Rooney - min. 66) și Schalke 04 - FC Barcelona 0-1 (marcator Bojan Krkic - min. 12). Returul are loc pe 9 aprilie. Diseară, de la ora 21,45, se dispută celelalte două sferturi, Arsenal - Liverpool (în direct la ProTV) și Fenerbahce - Chelsea. Manșa secundă a acestor partide are loc pe 8 aprilie. Mâine, ProTV transmite în direct, tot de la ora 21,45, sfertul de finală din Cupa UEFA Fiorentina - PSV Eindhoven.