Manchester City trage tare pentru titlul în Premier League

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru al treilea an de când au cumpărat gruparea de pe "City of Manchester", șeicii vor să își îndeplinească visul de a câștiga titlul în Premier League, scrie Can Can. Anul acesta Roberto Mancini a insistat pe lângă șeicul Mansour să facă rost de bani pentru investiții. Acesta nu a stat deloc pe gânduri și i-a pus la dispoziție italianului un buget nelimitat pentru un vis măreț. Pe lista managerului "cetățenilor" se află doi jucători de mare clasă: mijlocașul francez al celor de la Arsenal Londra, Samir Nasri și vârful argentinian al lui Atletico Madrid, Sergio Aguero. Mancini vrea să dea 70 de milioane de euro pentru a-i aduce pe cei doi la echipă. Pentru Aguero are însă concurență din partea galacticilor de la Real Madrid care visează de vreo doi ani să îl înregimenteze pe ginerele lui Maradona. Mancini vrea să își întărească atacul, asta în condițiile în care Carlos Tevez este ca și plecat de la City.