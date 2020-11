Managerul Ruben de la Barrera: „Mergem la Clinceni să câştigăm”

„Va fi un meci dificil, dar noi traversăm o perioadă bună, nu am mai pierdut de ceva timp. Mergem la Clinceni să câştigăm.



Am trecut peste momente dificile, în care am fost nevoiţi să jucăm meciuri fără jucători importanţi, dar acum este o nouă perioadă, poate cea mai importantă. Mergem la Clinceni să arătăm că suntem mai buni şi să luăm cele trei puncte, este singurul nostru obiectiv acum.





Academica are un parcurs bun în acest campionat, cu doar două înfrângeri până acum, însă noi trebuie să ne impunem jocul, să arătăm agresivitate, să dominăm. Trebuie să gândim pozitiv, pentru că avem resurse, vreau să arătăm în acest joc dorinţă”, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă online, tehnicianul spaniol.



Declaraţii pe propria răspundere





Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Ştefan, a declarat că membrii loturilor FC Viitorul şi FC Hermannstadt vor avea nevoie de declaraţii pe proprie răspundere şi de la angajatori pentru a putea disputa meciurile cu Academica Clinceni, respectiv Astra Giurgiu, localităţile Clinceni şi Sibiu aflându-se în carantină din cauza pandemiei Covid-19.



„Localitatea Clinceni intră în carantină, dar nu va fi o problemă, s-a discutat cu autorităţile oraşului. Acelaşi lucru se întâmplă şi la Hermannstadt, pentru că ei vor trebui să părăsească Sibiul, aflat, de asemenea, în carantină.





Va fi nevoie de declaraţii pe proprie răspundere, de la angajator. S-a discutat la nivelul structurilor locale şi au fost de acord. Pentru evenimentele sportive nu operează aceste interdicţii”, a precizat Justin Ştefan.

Meciul FC Hermannstadt - Astra se va disputa duminică, 22 noiembrie, de la ora 17.00, pe stadionul „Gaz Metan” din Mediaş.







FC Farul, şansă de a intra în zona de play-off





Weekend plin de evenimente şi în Liga a II-a la fotbal, iar FC Farul (locul 11, 17 puncte) întâlneşte, sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 11.00, pe teren propriu, vizita CSM-ului Reşiţa (locul 16, 14 puncte). Cu o victorie, dar şi prin jocul rezultatelor din celelalte partide ale rundei a 13-a, „marinarii” pot intra în zona de play-off, în timp ce un eşec ar putea duce la despărţirea de antrenorul Ianis Zicu.





În urma testării periodice pentru Covid-19, trei dintre componenții lotului și staff-ului FC Farul au fost depistați pozitiv. Conducerea clubului a luat toate măsurile necesare conform protocolului sanitar în vigoare și a informat DSP Constanța și FRF despre situație.





După efectuarea anchetei epidemiologice, vineri, DSP Constanța a acordat avizul pentru disputarea partidei cu CSM Reșița.





Prin vocea antrenorului Ruben de la Barrera, gruparea constănţeană anunţă că ţinteşte toate cele trei puncte în confruntarea din weekend.