Mamaia Idu Trophy-Comvex se pregăteşte de start!

Sportive din 18 țări vor „ateriza” pe Litoral

Mamaia Idu Trophy-Comvex se pregătește de start!

Competițiile se țin în lanț pe terenurile de la Tenis Club Idu din Mamaia. Ajuns aproape la final, turneul „International Veterans Champs of Romania”, care se desfășoară în prezent, va face loc unui alt turneu, de această dată adresat reprezentantelor sexului frumos - Mamaia Idu Trophy-Comvex.Tenis Club Idu se pregătește să găzduiască un puternic turneu internațional de tenis la baza sa sportivă situată pe malul lacului Siutghiol, în Mamaia. Este vorba de Mamaia Idu Trophy-Comvex, competiție ce face parte din Circuitul FRT Pro Women și care va avea loc în perioada 25 august - 1 septembrie.Devenit tradițional la malul Mării Negre, concursul se bucură de o participare numeroasă și în acest an, pe litoral urmând să ajungă sportive din nu mai puțin de 18 țări: Austria, Spania, Venezuela, Canada, Bulgaria, Olanda, Slovenia, Slovacia, Rusia, Franța, Belgia, Elveția, Italia, Rep. Moldova, Cehia, Kazahstan și Ucraina și, nu în ultimul rând, România.Se va juca în sistem de 64 de jucătoare pe tabloul de calificări și 32 jucătoare pe tabloul principal.Premiile puse la bătaie de sponsorul principal Comvex sunt pe măsura turneului, și anume 25.000 de dolari, însă nu numai jucătoarele vor avea de câștigat de pe urma participării, ci și spectatorii care vor asista la meciuri. Astfel, începând din această după-amiază, pe site-ul www.cugetliber.ro vă puteți înscrie la concursul „Vino cu prietenii la tenis”, pentru a câștiga invitații pe tot parcursul turneului și multe alte premii interesante.„Suntem bucuroși să organizăm din nou Mamaia Idu Trophy, singurul turneu de acest gen din România cu premii în valoare de 25.000 de dolari, pe care îl găzduim în ciuda problemelor financiare cu care se confruntă toată lumea. Avem alături de noi un iubitor al tenisului, sponsorul Comvex, care este dispus să ajute tenisul constănțean”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Alina Idu, managerul TC Idu Mamaia.Anul trecut, turneul a fost câștigat de canadiana Sharon Fichman (la simplu), după victoria cu 6-3, 7-6 (5), 6-3 în fața Patriciei Maria Țig, în vreme ce proba de dublu le are campioane pe româncele Elena Bogdan și Raluca Olaru, învingătoare în finala cu perechea Danka Kovinic / Tadeja Majeric (Muntenegru / Slovenia).