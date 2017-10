Mala are şanse mari să rămână la Farul

Mala are șanse mari să rămână la Farul

Mijlocașul defensiv din Guineea Bissau Muhamed Lamine Jabula Sano „Mala" are mari șanse să fie oprit de FC Farul. „Cred că va rămâne", a declarat, pentru „Cuget Liber", Constantin Gache, antre-norul principal al echipei constăn-țene. În schimb, celălalt fotbalist aflat în probe la Farul, fundașul central sloven Milan Andjelkovic, nu a convins. „Mala" are 27 de ani, 1,85 m și 83 kg. Este căpitanul echipei naționale a țării sale. Ultima echipă la care a jucat a fost Estoril (a doua divizie portugheză), unde i-a avut coechipieri pe Willian Gerlem și Gaston Mendy. Ieri, mijlocașul din Guineea Bissau a efectuat vizita medicală.