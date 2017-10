Mai mulţi jucători de la Pandurii vor ajunge la echipa a doua

După semieșecul de pe teren propriu cu U Craiova

Mai mulți jucători de la Pandurii vor ajunge la echipa a doua

Miercuri, 10 Martie 2010

Antrenorul formației Pandurii Tg. Jiu, Liviu Ciobotariu, a anunțat că, după remiza, 0-0, de pe teren propriu cu U Craiova, unii jucători vor fi trimiși la echipa a doua a clubului. „Sunt dezamăgit de acest rezultat, pentru că nu am reușit să marcăm timp de 70 de minute cât echipa adversă a jucat în zece oameni. E inadmisibil, iar în momentul în care nu marchezi nu ai cum să câștigi. Sunt supărat pe unii dintre jucători, care tratează cu foarte mare lejeritate faza de atac. Dar nu e niciun fel de problemă, voi lua măsuri și cei care nu înțeleg ceea ce vreau eu vor merge la echipa a doua, pentru că e inadmisibil cum au evoluat”, a spus Ciobotariu. De cealaltă parte, antrenorul olandez al Craiovei, Mark Wotte, s-a declarat mândru de jucătorii săi, dar nemulțumit de rezultat. „Ne-am apărat foarte bine și practic gazdele nu au avut ocazii clare. În momentele grele ale meciului, am arătat că suntem o echipă. Atât timp cât am jucat cu un om în minus peste 65 de minute, suntem învingătorii morali ai acestui meci. Am avut trei meciuri extrem de ciudate. Toată lumea știe meciul cu Dinamo, în a doua partidă am ratat un penalty, iar cu Pandurii, după 30 de minute, am luat un cartonaș roșu”, a spus Wotte.