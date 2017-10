MAI MULTE MATERIALE SPORTIVE LA TV / Solicitarea ministrului Gabriela Szabo, către CNA

Astăzi, Ministrul Tineretului și Sportului, Gabriela Szabo a avut o întâlnire cu reprezentanții Consiliului Național al Audiovizualului și a înaintat o cerere cu privire la sporirea materialelor sportive în grilele de programe, informează site-ul oficial al Ministerului Tineretului și Sportului.„Sportul este o resursă bogată de conținut relevant pentru canalele de televiziune și ușor adaptabilă condițiilor din societate, care încearcă să traseze referințe culturale atât la nivel local cât și la nivel global. Mass-media este un mijloc important pentru dezvoltarea Sportului. Prin mijloacele sale, media are un rol deosebit în globalizarea fenomenului sportiv, iar acesta, prin pârghiile sale, răspândește pe toată planeta competiții importante și transmite valori, atitudini, spiritul sportiv , concurență și, în final, modele de comportament preluate conștient sau inconștient de către tineri.”, a declarat Szabo, citată de aceiași sursă.Inițiativa are la bază studii care demonstrează faptul că unul din patru adulți și unul din cinci copii suferă de obezitate, iar conform Eurobarometrului privind sportul, 60% din români nu practică nicio activitatea fizică.Gabriela Szabo a cerut reintroducerea jurnalelor de știri sportive ca parte integrată a jurnalelor de știri sau ca producții de sine stătătoare atât în televiziunile generaliste, cât și în cele de nișă și de știri, televiziuni al căror mesaj are un puternic impact asupra populației, mai scrie site-ul MTS.