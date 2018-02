Mai multe foste gimnaste îi acuză pe soţii Karolyi de abuzuri fizice şi emoţionale

Mai multe foste gimnaste îi acuză pe soții Karolyi de abuzuri fizice și emoționale

Mai multe foste gimnaste americane și din România au vorbit pentru Associated Press despre abuzurile fizice și emoționale suferite în perioada în care au fost antrenate de soții Bela și Martha Karolyi și despre faptul că au fost forțate să se antreneze deși aveau fracturi sau alte accidentări, scrie News.ro.AP scrie că 13 foste gimnaste americane și trei antrenori au descris sistemul „susținut tacit de federația americană și instituționalizat de Bela și Martha Karolyi”. Gimnastele au acceptat să vorbească după dezvăluirile din instanță despre medicul Larry Nassar, care își va petrece toată viața în închisoare pentru că a agresat sexual tinere sportive sub pretextul că le trata.Stilul opresiv al soților Karolyi a creat un mediu toxic în care un „prădător” cum este Nassar a făcut ce a vrut, au afirmat martori din procesul lui Nassar și dintr-un proces împotriva federației americane (USA Gymnastics), soților Karolyi și a altor persoane. Fetelor le era teamă să se opună, iar Nassar a profitat de vulnerabilitatea lor și, în plus, nu a pus sub semnul întrebării metodele dure de antrenament ale soților Karolyi.„Era marioneta lor. Ne lăsa să ne antrenăm accidentate. Ei au obținut ce au vrut. El a obținut ce a vrut”, spune Jeanette Antolin, fostă componentă a lotului SUA.Gimnastele erau aproape înfometate, criticate dur pentru felul în care arătau și forțate să se antreneze deși erau accidentate. Dieta și antrenamentele dure deseori au dus la întârzierea pubertății. Sportivele care intrau în pubertate erau ridiculizate.Fosta gimnastă Mattie Larson, care a fost agresată sexual de Nassar, a afirmat că medicul a declarat-o o dată aptă pentru a se antrena la ferma soților Karolyi deși avea o fractură la gleznă.„Martha, l-ai ținut aproape pe Larry pentru că era un medic bun? Sau l-ai ținut pentru că ne-a lăsat să concurăm când eram accidentate și era dispus să vă păstreze secretele?”, a spus Larson în instanță.Într-o depoziție de anul trecut, Martha Karolyi a recunoscut că în iunie 2015 a fost sunată de Steve Penny, atunci președintele federației, care a informat-o că forul a primit o plângere că Nassar a molestat o gimnastă la fermă. Federația a anunțat autoritățile în iulie 2015 că ar putea exista un caz de „abuz sexual”. Martha Karolyi a declarat că a discutat despre ce a aflat despre Nassar doar cu soțul său, cu avocații și cu oficialul USA Gymnastics care a contactat-o telefonic.AP scrie că înainte de 1981 echipa de gimnastică a SUA obținuse o singură medalie olimpică: un bronz la JO din 1948, astfel că atunci când soții Karolyi s-au stabiit în Statele Unite multe gimnaste au vrut să se pregătească cu antrenorii care au lucrat cu Nadia Comăneci. Una dintre primele lor eleve americane a fost Mary Lou Retton, care a câștigat la JO din 1984 cinci medalii, ceea ce le-a consolidat reputația soților Karolyi, aceștia deschizând apoi un centru de pregătire la o fermă din Texas, unde s-au antrenat numeroase sportive de-a lungul anilor. Bela și Martha Karolyi au fost plătiți cu peste două milioane de dolari de USA Gymnastics.La fermă, soții Karolyi controlau fiecare aspect al vieții gimnastelor. Cei doi căutau în camerele fetelor pentru ca acestea să nu fi ascuns mâncare. În plus, soții Karolyi, staful lor și uneori alți antrenori, aflați la fermă pentru perioade scurte, ridiculizau fetele în legătură cu greutatea lor și le forțau să se antreneze deși aveau probleme de sănătate.Sara Tank Ornelas spune că a început să se antreneze cu soții Karolyi în 1985. „Eram tratați ca un plan de afaceri”, povestește fosta sportivă, acum în vârstă de 44 de ani. Ea a suferit 13 fracturi în perioada în care s-a pregătit cu soții Karolyi, de la vârsta de 11 ani până la 15 ani. Să îți fie foame era ceva normal. Un mic dejun tipic consta într-o cantitate măsurată de cereale. La prânz se mâncau ton uscat și câțiva biscuiți, iar cina consta într-o porție mica de carne de pui și broccoli sau orez. Larson spune că îi era teamă și să bea apă, pentru că se gândea că s-ar îngrășa. Ea a folosit laxative în fiecare zi, timp de cinci ani.Caloriile puține și antrenamentele intense au făcut ca organismele micuțelor sportive să se resimtă și au dus la întârzierea pubertății. Ornelas menționează că intrarea în pubertate era ceva de temut. „Dacă o fată începea să poarte sutien, antrenorii trăgeau de el și celelalte fete se amuzau”, spune fosta sportivă.Ornelas își amintește de insultele din acea perioadă. „Îmi amintesc că un antrenor țipa la mine în sală că am fundul mare. Aveam 11 ani”.Jeanette Antolin spune că avea 15 sau 16 ani când Bela „a prins-o de posterior” și i-a spus că trebuie „să-l dea jos”. Ea a precizat că Larry Nassar părea să fie singurul adult prietenos de acolo, dar el nu spunea nimic despre comportamentul soților Karolyi.Dominique Moceanu afirmă că soții Karolyi o controlau amenințând-o că i se vor plânge tatălui său, care obișnuia să o bată. O dată, își amintește Moceanu, când s-a plâns de o accidentare la picior, Martha Karolyi a prins-o dur de ceafă și i-a spus să își sune tatăl. Era umilitoare și presiunea de a rămâne slabă, inclusiv prin faptul că i se spunea în fața colegelor că este grasă.AP scrie și despre mărturiile a patru gimnaste, a coregrafului lor și a unei asistente despre abuzurile soților Karolyi în România, înainte de a se stabili în SUA.Gabriela Geiculescu, fostă gimnastă care s-a pregătit cu soții Karolyi în România, spune că a crezut că cei doi nu le pot trata pe gimnastele americane așa cum le tratau pe românce. Ea își amintește de abuzurile antrenorilor. „Ți se făcea atât de foame încât mâncai pastă de dinți. Și când te accidentai trebuia să îți ascunzi durerea, altfel te băteau”, afirmă Geiculescu, stablită în Nashville, Tennessee.Dana Beck a început să se antreneze cu soții Karolyi la 14 ani. Ea nu a vrut să se pregătească cu aceștia, deoarece, deși propriul ei antrenor o abuza verbal și fizic, auzise “povești horror” despre soții Karolyi. Beck spune că Bela Karolyi o lovea deseori, dacă nu făcea la antrenament ceea ce voia el. Însă acest lucru era o nimica toată față de ce au îndurat alte colege, afirmă ea, precizând că o dată o gimnastă exersase atât de mult la paralele încât bășicile din palme s-au spart. Bela Karolyi i-a spus fetei să continue și ea a făcut asta până când i-au sângerat palmele. Plângând în hohote, gimnasta a spus: „Nu mai pot”, povestește Beck. “Atunci a bătut-o atât de tare încât a făcut pe ea”.Coregraful Geza Pozsar spune că soția sa, profesoară de franceză la școala la care mergeau gimnastele, era atât de șocată de dieta sportivelor încât le dădea fetelor mâncare și ciocolată. Limitarea numărului de calorii și antrenamentele epuizante erau o metodă prin care soții Karolyi credeau că pot întârzia intrarea în pubertate a fetelor. „Nu voiau ca fetele să aibă menstruație și să le crească pieptul. Le spuneau că sunt grase și le umileau”.Dana Beck, în prezent contabilă în Australia, afirmă că gimnastele erau atât de înfometate încât căutau mâncare în coșurile de gunoi când ieșeau în oraș. Iar la masă, când ele mâncau porții minuscule, soții Karolyi și ceilalți membri ai stafului mâncau porții foarte mari în fața lor. Când echipa României a auzit vestea plecării antrenorilor în SUA, toaăt lumea s-a bucurat, spun gimnastele. „Am sărbătorit cumpărân ciocolată și făcând o mare petrecere cu ciocolată”, spune Beck.AP notează că USA Gymnastics a refuzat să comenteze acuzațiile fostelor sportive și că soții Karolyi nu au răspuns unei solicitări pentru a comenta cu privire la ceea ce li se impută. Avocatul soților Karolyi, Gary Jewell, spune că cei doi nu au abuzat pe nimeni și cooperează cu autoritățile.Luna trecută, guvernatorul statului Texas a anunțat că poliția va investiga acuzațiile de agresiune sexuală din dosarul medicului Lawrence Nassar, la ferma soților Bela și Martha Karolyi din Texas, în care s-a aflat timp de 16 ani centrul de pregătire al lotului feminin american de gimnastică.Marta și Bela Karolyi au fost antrenorii lotului național al României la mijlocul anilor 70, în cadrul căruia au pregătit-o pe Nadia Comăneci. Ei au emigrat în SUA 1981 și au fost cooptați la conducerea tehnică a lotului feminin american. Bela Karolyi, 75 de ani, a condus echipa americană până în 2000, fiind înlocuit de soția lui, Martha (tot 75 de ani), care a fost antrenor coordonator până la JO din 2016.Din 2001, soții Karolyi și federația americană au început oficial sistemul semicentralizat de pregătire. Potrivit acelui sistem, gimnastele se pregăteau cu antrenorii personali, dar participau lunar la un stagiu de o săptămână cu echipa, pentru a fi evaluate de staful lotului olimpic.Cantonamentul era ținut la ferma de 800 de hectare a soților Karolyi, din mijlocul Pădurii Naționale Sam Houston, la nord de Houston. Sportivele au început să meargă în cantonament de la vârsta de 9-10 ani.La 18 ianuarie, federația americană a anunțat încheierea colaborării cu centrul de gimnastică din cadrul fermei soților Bela și Marta Karolyi, unde ar fi fost comise multe dintre abuzurile sexuale care l-au avut autor pe Nassar.