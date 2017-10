„Mai întâi să rezolvăm problemele cu banii, să ieşim cu bine din iarnă!“

Prof. Traian Bucovală, despre „dubla“ CS Tomis - Rostov, din optimile Cupei Cupelor:

„Mai întâi să rezolvăm problemele cu banii, să ieșim cu bine din iarnă!“

Echipa de handbal feminin CS Tomis Constanța va înfrunta, în optimile de finală ale Cupei Cupelor, pe HC Rostov-Don, din Rusia, s-a decis, ieri, la tragerea la sorți efectuată la sediul EHF de la Viena. Un adversar pe care formația de pe litoral nu și-l dorea! Zeița Fortuna n-a fost de partea handbalistelor de la CS Tomis, cărora le-a hărăzit o adversară redutabilă în optimile de finală ale Cupei Cupelor: HC Rostov-Don, reprezentanta unei școli de handbal care nu are nevoie de nicio prezentare. „Echipa rusă era una dintre ad-versarele pe care nu ni le-am dorit, din multe puncte de vedere. Rusia are foarte multe centre complexe de pregătire la handbal, iar Rostov este unul dintre ele. Jucăm cu o formație puternică, în lotul căreia se găsesc sportive cu mare experiență, inclusiv campioane mondiale. În plus, soarta calificării depinde de o serie de factori extra-sportivi. Sperăm să fim sănătoși până la ora meciurilor, să ieșim cu bine din iarnă, să rezolvăm problemele cu banii”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CS Tomis, prof. Traian Bucovală. HC Rostov-Don traversează o perioadă excelentă în campionatul Rusiei, situându-se pe locul doi, la un punct în spatele campioanei en-titre, Dinamo Volgograd. Echipa este antrenată, din vara lui 2009, de Serghei Belitskiy și are în componență o serie de jucătoare cu mare experiență competițională la nivel înalt, vedeta echipei fiind portarul Inna Suslina, dublă campioană mondială, în 2007 și 2009, cu echipa Rusiei. De asemenea, nu trebuie uitată nici fosta jucătoare a Oltchimului Rm.Vâlcea, Regina Shimkute, transferată în vara acestui an la Rostov. Triplă campioană a Rusiei, ultima oară în 1994, echipa de pe Don s-a clasat pe locul trei în ultima ediție a campionatului intern. Cea mai importantă performanță internațională datează din 1990, când a cucerit Cupa Campionilor Europeni. Anul trecut, la ultima participare în cupele europene, Rostov a urcat până în sferturile de finală ale Cupei EHF. Primul meci al „dublei” Tomis - Rostov este programat la Constanța, pe 5/6 februarie 2011, returul fiind programat în orașul de pe Don, o săptămână mai târziu.