Mai daţi-le o lovitură „câinilor”!

Duminică, la București, Dinamo - FC Farul

Mai dați-le o lovitură „câinilor”!

Cu doar un punct câștigat în ultimele trei meciuri de campionat, și acela pe teren propriu, Farul își pune speranțe în partida de duminică, de pe terenul lui Dinamo, formație aflată în suferință după eliminarea din Cupa UEFA. Meciul va începe la ora 19 și va fi transmis în direct de GSP TV. „După meciul cu Oțelul, am declarat că pentru noi urmează două meciuri în deplasare, din care vom încerca să scoatem puncte, pentru a ne ameliora pasivul, -5, de la «adevăr». Ne punem speranțe în partida cu Dinamo. Să nu uităm că, sezonul trecut, am avut două meciuri la rând pe teren străin, Dinamo - Ceahlăul, din care am scos patru puncte, foarte importante atunci pentru noi. De la Dinamo, va lipsi M. Niculae, probabil că și Tamaș, atmosfera din Ștefan cel Mare e proastă și ea, după eșecul din Cupa UEFA, dar «câinii» au puterea de a se reorganiza, cu atât mai mult cu cât campionatul este singurul obiectiv major care i-a rămas. Cu siguranță, nu ne așteaptă un joc ușor, dar nici pentru ei nu va fi floare la ureche”, a declarat Ion Marin, antrenorul principal al Farului. „Săpăligă” nu se va putea baza la acest meci pe Gerlem și Cruceru, dar va reveni Băcilă. Vineri, 6 „rechini” (Fatai, L. Pârvu, Rastovac, Alibec, Matei, Păcuraru) au evoluat la Farul II, în meciul de la Năvodari. Echipa probabilă a Farului: Vlas (cpt.) - Farmache, Barbu, Șchiopu, Maxim - Ben Teekloh - Băcilă, Voiculeț, Rusmir, Gaston - Chico. Brigada de arbitri și observatorul de arbitri vor fi anunțați sâmbătă, 4 octombrie. Observator de joc este Dumitru Mihalache (București). Gol în „Groapă” „E un meci foarte greu și foarte important pentru noi. N-am mai câștigat de trei etape și sperăm să o facem acum. Mi-ar plăcea să înscriu în Ștefan cel Mare” Chico, atacant Farul Foame de puncte „Dinamo e o echipă redutabilă, dar nu ne e frică de ea. Avem foame de puncte, așa că trebuie să nu pierdem. «Câinii roșii» sunt periculoși după ce au ratat grupele Cupei UEFA, dar, dacă ne vom face jocul, putem scoate cel puțin un punct” Ben Teekloh, mijlocaș Farul Cu seriozitate „Va fi un meci ca oricare altul, care trebuie tratat cu seriozitate. Sperăm să facem un joc bun și să ne întoarcem neînvinși de la București” Cosmin Băcilă, mijlocaș Farul