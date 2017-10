„Mad Max”: „Adio, Suzuki!”

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Pilotul italian Max Biaggi a părăsit echipa de uzină Suzuki din Campionatul Mondial de Superbike, din cauza problemelor financiare întâmpinate de aceasta. După retragerea principalului sponsor din campionat, echipa condusă de Francis Batta nu i-a mai putut prelungi contractul lui Biaggi pentru 2008, informează site-ul onlinesport.ro. „Echipa Alstare se află în căutarea unui sponsor și din această cauză, cu regret anunțăm că pilotului Max Biaggi nu-i va fi prelungit contractul pentru sezonul 2008. Suzuki și Alstare îi mulțumesc lui Max pentru performanțele și rezultate obținute în acest sezon și de asemenea pentru contribuția sa la dezvoltarea materialului tehnic", au declarat oficialii echipei Alstare Suzuki, într-un comunicat oficial de presă. În aceste condiții, pentru cvadruplul campion mondial al clasei 250 cc următoarea destinație devine una incertă, opțiunile fiind foarte limitate. În Superbike, doar echipa Kawasaki PSG-1 mai are disponibil un loc, dar este puțin probabil ca „Mad Max" să semneze cu această echipă, din cauza rezultatelor slabe înregistrate de aceasta în 2007. Opțiunile pentru o revenire în MotoGP sunt și ele foarte puține, singurele echipe care încă nu și-au anunțat piloții pentru sezonul viitor fiind D'Antin Ducati, Gresini Honda și Roberts. În vârstă de 36 de ani, Max Biaggi s-a alăturat echipei Alstare Suzuki în Campionatul Mondial de Superbike la înce-putul sezonului 2007, după un an de pauză, reușind în această stagiune trei victorii (Losail, Brno și Vallelunga), pentru a încheia la final pe locul trei. „Împăratul Roman" are pe cartea de vizita 13 succese în Motomondialul de Viteză.