„Măcar pentru data rejucării să fim întrebaţi şi noi!“

Ziua de 12 septembrie pentru meciul Farul - Dinamo nu e pe placul constănțenilor

„Măcar pentru data rejucării să fim întrebați și noi!“

Chiar dacă directorul de imagine - comunicare al Ligii Profesioniste de Fotbal, Sorin Satmari, ne-a declarat, ieri, că încă nu s-a stabilit data de rejucare a meciului Farul - Dinamo, se pare că este agreată ziua de miercuri, 12 septembrie. Data nu e însă și pe placul Farului, care s-ar vedea nevoită, astfel, să joacă, acasă, la interval de patru zile, două meciuri extrem de dificile, cu Dinamo și CFR Cluj. După ce, marți, Comitetul de Urgență al LPF hotărâse amânarea meciului Farul - Dinamo, ieri a fost întrunit, telefonic, și Comitetul Executiv, care s-a pronunțat și el favorabil. Astfel că acum e definitiv, meciul nu se mai poate juca vineri. A rămas de stabilit doar noua dată. Sorin Satmari a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber“, că aceasta urmează să se anunțe și că nu s-a stabilit că ea va fi 12 septembrie. Totuși, în cursul dimineții, secretarul general al Ligii, Valentin Alexandru, menționase că, cel mai probabil, atât Farul - Dinamo, cât și Steaua - Pandurii, o altă partidă amânată din etapa a cincea, vor avea loc pe 12 septembrie. „Încă nu am stabilit data rejucărilor, dar 12 septembrie, atunci când România va întâlni Germania în deplasare, într-un meci amical, este singura dată pe care o mai avem disponibilă. Cele două cluburi care au solicitat amânarea, Dinamo și Steaua, au fost de acord să joace aceste partide fără jucătorii care vor fi convocați atunci la lotul primei reprezentative“, a declarat Alexandru. Ca și amânarea meciului, și noua dată dezavantajează Farul, pusă în situația de a juca pe teren propriu cu Dinamo și CFR Cluj, în aceeași săptămână, miercuri - duminică. Lui Dinamo i-a fost frică „Nu ne convine deloc să jucăm pe 12 septembrie. Când am afirmat că ni s-a creat un mare dezavantaj cu această amânare și cu toate ce decurg din ea, am avut dreptate. 