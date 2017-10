„Mă interesează jocul, dar şi rezultatul“

Selecționerul Victor Pițurcă, despre meciul de pregătire cu Georgia:

„Mă interesează jocul, dar și rezultatul“

Ştire online publicată Marţi, 18 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Selecționerul Victor Pițurcă a declarat, ieri, la reunirea tricolorilor pentru amicalul cu Georgia, că în partida cu naționala pregătită de Hector Cuper este interesat atât de rezultat, cât și de evoluția jucătorilor români. „Mă interesează jocul, dar și rezultatul, sper să fie un test util. Mi-aș fi dorit să joc cu Italia sau Germania, dar până la urmă asta e, mai ales în situația în care suntem, însă și Georgia este un adversar puternic”, a spus, la conferința de presă, Victor Pițurcă. Selecționerul a amintit de faptul că nu este un moment foarte bun pentru echipa națională: „Sunt mulți jucători importanți accidentați, ultimii indisponibili fiind Codrea și Mureșan. Sper ca după acest joc să câștigăm ceva, debutanții să intre în teren și să confirme”. În opinia lui Pițurcă, echipa lui Hector Cuper se aseamănă, ca stil de joc, cu Serbia, primul adversar din preliminariile CM 2010 al României de anul viitor. „Păstrând proporțiile, și georgienii sunt jucători puternici, tineri și cu o tehnică bună, însă nu cred că are o relevanță prea mare dacă Georgia se asea-mănă cu Serbia și Austria, deoarece nu am toți fotbaliștii la dispoziție”, a explicat selecționerul. Tehnicianul a negat faptul că ar fi existat o înțelegere între FRF și Fiorentina în privința neconvocării lui Adrian Mutu: „Nu a existat niciun pact, ce pact să existe? Dacă Mutu era apt, ar fi fost convocat și la națională. Am vorbit cu el săptămâna trecută, de abia începuse antrenamentele și nu puteam risca. Important este ca el să joace la echipa de club și să-și revină la forma de dinainte”. Amical cu naționala Croației, în 2009? Victor Pițurcă a declarat că naționala ar putea disputa, în februarie 2009, un meci amical cu reprezentativa Croației. „În afara turneului din Oman, pentru care se poartă încă negocieri, mai avem un singur meci amical înaintea dublei din primăvară, care va fi la 11 februarie. Vroiam să jucăm în Spania, dar a căzut această variantă. Mai există varianta Croația, cu care tratăm, vedem dacă vom reuși să perfectăm acest joc”, a spus selecționerul.