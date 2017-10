„M-aş mulţumi şi cu un egal”

„M-aș mulțumi și cu un egal”

Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director al FC Farul, a declarat că, în partida de la Iași, ar fi mulțumit și cu un egal. „La Iași, mergem să jucăm. Am vorbit cu antrenorul, care mi-a spus că abordăm meciul la victorie. Eu m-aș mulțumi și cu un egal. În ultimul joc al nostru din Copou, am câștigat cu 2-0 și am făcut un meci bun, dar și ieșenii au avut câteva ocazii, printre care și o bară. Atunci au ratat în prima repriză și pe ratările lor noi am înscris și am reușit să câștigăm. Sper să obținem puncte în fiecare meci pe care îl jucăm de acum încolo", s-a pronunțat Gheorghe Bosînceanu. Și directorul tehnic al clubului, Ion Marin, este optimist: „Am văzut ultimele partide ale lui Poli, a jucat bine, dar și noi suntem în creștere, astfel că am convingerea că vom înregistra un rezultat bun la Iași".