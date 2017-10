Tricolorii nu au tratat cum trebuie fazele fixe în înfrângerea (1-2) cu Croația

„M-a supărat sistemul defensiv”

Selecționerul României, Victor Pițurcă, este de părere că tricolorii au jucat bine în prima repriză a amicalului cu Croația, dar au tratat cu ușurință fazele fixe, cu două astfel de momente oaspeții reușind să câștige. „Am întâlnit un adversar valoros, dar e păcat că am pierdut. Am jucat un fotbal de calitate în prima repriză, am avut jocul la discreție, dar am ratat și am primit cu ușurință golurile din fazele fixe, fără ca adversarul să se apropie de poartă. Înainte de meci, am atras atenția jucătorilor noștri asupra fazelor fixe. Trebuia să stea la 18 m de poartă, dar s-au retras inexplicabil. M-a supărat sistemul defensiv. E bine că a fost doar un meci amical. Cu Mutu, vom avea mai multă forță ofensivă, dar și Florin Costea se va impune ușor-ușor în echipa națională”, a declarat Victor Pițurcă. În partida cu croații, pierdută de România cu 1-2, Contra, căpitanul echipei, a jucat al 70-lea meci sub tricolor. Pentru Rădoi a fost selecția cu numărul 50, Tamaș a bifat a 40-a partidă, iar Cociș a 30-a. Autorul golului prin care tricolorii au deschis scorul, Marica, a ajuns la a 10-a reușită la Națională. Doi dintre jucătorii trimiși pe teren de Pițurcă în repriza a doua, Bourceanu (Oțelul Galați) și Dacian Varga (Sportul Studențesc) au debutat cu acest prilej la prima reprezentativă. „Sper să reușesc mai multe la partidele viitoare. Până acum, doar am trecut pe la Națională, depinde de mine dacă voi reveni. Dacă nu se va întâmpla așa, voi fi un alt fotbalist care a făcut pasul spre lotul național și apoi a căzut”, a declarat Bourceanu. Mijlocașul defensiv promovat în Liga 1 de Petre Grigoraș este bucuros și dacă juca un singur minut contra Croației și se bucură că nu a pierdut decât o singură minge din cele jucate. „Acest meci n-a contat foarte mult. Cel de pe 28 martie, cu Serbia, este pe puncte și pe calificare, acolo este miza cea mare”, a mai spus Bourceanu.