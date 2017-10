Robert Stăncioiu, noul mijlocaș coordonator al „marinarilor“:

„M-a atras numele Farului“

Noua achiziție a constănțenilor, un bucureștean de 25 de ani, a impresionat în primul său meci oficial în tricoul „alb - albastru“, contra Viitorului. Antrenorul Gică Butoiu pare să aibă, în sfârșit, la dispoziție omul care să ordoneze jocul echipei. - Robert, evoluția ta din partida cu Viitorul a atras laude, atât din partea antrenorilor Farului, cât și din tribună. - Mă bucur foarte mult că am reușit să dau satisfacție. Am jucat bine, zic eu, dar se putea și mai bine. Sper ca în continuare să se înregistreze o creștere, atât în evoluția mea, cât și în cea a echipei. Chiar dacă nu am câștigat cu Viitorul, rezultatul de egalitate e totuși unul bun pentru noi. Avem un drum lung în față, dar suntem pregătiți. - Postul de mijlocaș central e cel în care te simți cel mai bine? - Da, până acum am interpretat cel mai mult acest rol, dar am evoluat și ca al doilea vârf. Sunt un jucător de profil ofensiv. - La ce echipe ai mai jucat până acum? - Am început fotbalul la șase ani și jumătate, la Școala Sportivă numărul 1 București. Junioratul l-am făcut la Rapid. Apoi am jucat, timp de trei ani, la Rocar, apoi la Știința Bacău și, din 2008, la CF Brăila, de unde am venit acum la Constanța, din postura de jucător liber de contract. În tur, nu am evoluat contra Farului, am rămas tot meciul pe banca de rezerve. Dintre jucătorii de la Farul, îl știu foarte bine cu Paraschiv, cu care sunt coleg de cameră în cantonamente. - De ce ai ales să vii la Constanța? - M-a atras numele Farului, o echipă importantă a fotbalului românesc, cu tradiție. În plus, îl cunosc bine pe patronul Giani Nedelcu, cu care am mai lucrat, prima dată la Rocar. - Farul de acum ți se pare mai puternic decât în tur? - Nu o văd mai tare, însă trebuie ținut cont că este o echipă tânără, care cred eu că va face o figură frumoasă. - Cu ce echipă crezi că va avea Farul cel mai mult de furcă în acest retur? - Nicio echipă nu e de speriat în Liga a II-a. - Deci nici adversara voastră de sâmbătă, FC Botoșani. - Nici ea. Sigur, vom avea un meci foarte greu, dar ne stă în putință să scoatem un rezultat pozitiv, cel puțin un egal. Sper să dovedim aceeași atitudine ca în prima etapă, cu Viitorul.