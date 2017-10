Lupte fără limită de vârstă! Medaliat la Mondialele de veterani

Premieră pentru familia luptelor constănțene. Sportivul Vicențiu Culea a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de veterani, ce s-a desfășurat, săptămâna trecută, la Plovdiv (Bulgaria). Acesta a fost învins în semifinale de azerul Rovshan Ismayilkhanli, scor 1-4, și s-a mulțumit cu locul al treilea în cadrul categoriei +130 kg, lupte greco-romane.Delegația României prezentă în țara vecină s-a descurcat excelent, reușind să cucerească nu mai puțin de 11 medalii.Alături de Vicențiu Culea, au mai urcat pe podium: la lupte libere - Petru Toarcă (aur, cat. 62 kg), Adrian Recorean (bronz,100 kg), Siamak Zolfagheri (bronz, cat. +130 kg); Alexandru Ballai (aur, cat. +130 kg), Atilla Szabo - (argint la cat. + 130 kg și aur la greco-romane, cat. +130 kg); tot la greco-romane - Constantin Borăscu (argint, cat. 70 kg), Costel Juncu (bronz, cat. 100 kg), Petrică Constandache (bronz, cat. + 130 kg) și Gheorghe Păduraru (argint, cat. 78 kg).„În semifinală, m-am bătut singur. Conduceam, însă am cedat teren și am fost surprins. Adversarul avea un antebraț cât gamba mea. După două lovituri după ceafă, m-a amețit, nu am mai fost atent și am fost surprins cu o piedică. Azerul era un tip mai tânăr decât mine, extrem de puternic, fost campion mondial. Consider că am dat tot ce am putut și m-am descurcat onorabil”, a declarat Vicențiu Culea.Acesta a început să practice luptele la Rapid Fetești, la finele anilor ’70, iar ultimii cinci ani ca senior a activat în cadrul clubului IMUM Medgidia. În paralel, a jucat și rugby, la echipa din Cernavodă.În anii ’90, a practicat culturismul, sub îndrumarea antrenorului Cristian Mihăilescu, la CS Farul. Și-a încercat norocul și la skanderberg, dar a fost acaparat de întrecerile de atletism, în special probele care necesită forță fizică - aruncarea ciocanului sau greutății, probe în care este multiplu campion național și balcanic de veterani.Pentru Mondialele din Bulgaria, Vicențiu Culea nu a susținut un program de antrenament special. S-a întors, după 30 de ani, în sala de lupte de la Medgidia, acolo unde a primit toată susținerea antrenorului Daniel Toader. De asemenea, a apucat să facă vreo trei antrenamente și cu lotul național de seniori al României, în rest - pregătire specifică pe forță.„Forma fizică era una foarte bună. După atâția ani, am revenit pe saltea și am simțit o emoție incredibilă, apoi mi-am dat seama că luptele sunt precum mersul pe bicicletă: nu ai cum să le uiți vreodată. Sunt recunoscător celor care au crezut în mine și m-au încurajat să particip”, a declarat Vicențiu Culea.