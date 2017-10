Luptătorul Cătălin Căşaru are gândul la aurul Naţionalelor

Luptătorul Cătălin Cășaru are gândul la aurul Naționalelor

Component al Centrului Olim-pic de juniori de la Pitești, luptătorul constănțean Cătălin Cășaru se află în cantonament, cu lotul, la Voina (25 km depăr-tare de Câmpulung Muscel). Pentru sportivul pregătit la club, la LPS „Nicolae Rotaru“ CSS, de Valentin Dobrin și Ioan Giuglea, este deja al doilea stagiu centralizat de pregătire de la începutul anului, după etapa „Piatra Neamț“, desfășurată, prin liceu, între 3 și 10 ianuarie. „Aflat în primul an de juniorat, Cătălin se pregătește cu asiduitate pentru etapa întâi a Naționalelor de juniori (15-16 martie), iar apoi pentru etapa finală a CN, unde suntem siguri de o medalie, dar sperăm și la mai mult, la titlu. Aurul i-ar permite să fie inclus în lotul pentru Europene și Mondiale“, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Ioan Giuglea. Cătălin va împlini 18 ani în luna aprilie a acestui an. În ultimul timp, Cătălin Cășaru a avut în competiții dublă legitimare, LPS - SCM Bacău, dar, din acest an, se va renunța la cola-borarea cu Bacăul, iar luptătorul va puncta, pe lângă LPS, și pentru CS Farul Constanța, alături de alți 3-4 luptători de la liceu. Dorin Pârvan, dorit la lot Lui Cășaru i s-ar putea adăuga în pregătire la un centru național un alt sportiv de la LPS „Nicolae Rotaru”. Este vorba de Dorin Pârvan (copil în ultimul an), care a impresionat în tabăra de pregătire de la Brașov, iar antrenorii Naționalei l-ar vrea în pregătire la lotul național de cadeți și juniori de la Piatra Neamț. Dat fiind însă că Dorin este elev în clasa a opta și, în consecință, are de susținut numeroase teste, LPS ezită să-l trimită în acest moment pe sportiv sub Pietricica.