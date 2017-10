Luptătorii şi-au făcut încălzirea înaintea Memorialului "Ioan Bărbătei"

Luptătorii și-au făcut încălzirea înaintea Memorialului "Ioan Bărbătei"

Luptătorii de la CS Farul, pregătiți de Grigore Gheorghe, au dat, pentru o zi, marea în schimbul muntelui, într-o concurență selectă, formată din cei mai talentați sportivi din peste 20 de cluburi din țară.Constănțenii au plecat la drum în număr de 11 (5 debutanți) și au reușit să se întoarcă pe litoral cu cinci medalii (două de aur, una de argint și două de bronz). CS Farul a încheiat evenimentul pe locul 2, în clasamentul pe medalii.Nicolae Drăgan și-a luat revanșa, în finala categoriei 78 kg (copii mari), în fața celui ce îi suflase medalia de aur la Campionatul Național. Evoluție remarcabilă a avut și Iulian Chelărescu, la categoria 76 kg (cadeți), care și-a învins toți adversarii, chiar dacă nu era cotat cu prima șansă. Medalia de argint a fost obținută de Andrei Alexe, la 46 kg (copii mari), iar cele două de bronz au fost adjudecate de Onur Pîrvu, la 29 kg (copii mici), și Constantin Marin, la 46 kg (copii mici).„Atât Drăgan, cât și Chelărescu au luptat foarte bine. Am rămas plăcut surprins ce bine și-au gândit jocul. Nu s-au grăbit, și-au analizat perfect adever-sarii și au reușit să îi pună în dificultate. Cu puțin noroc, am fi putut avea trei medalii de aur, însă i-a lipsit foarte puțin lui Andrei Alexe să se impună în finală. Am luat cu noi și cinci sportivi debutanți. Au potențial, se vede că își doresc să devină cât mai buni, însă progresul vine odată cu câștigarea experienței. Mai au nevoie de astfel de competiții pentru a se acomoda cu presiunea”, a declarat antrenorul Grigore Gheorghe.v v vSâmbătă, 4 martie, la sala de sport a Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța, se va desfășura a Vl-a ediție a Memorialului „Ioan Bărbătei” la lupte libere (21 categorii de greutate) și greco-romane (12 categorii de greutate) pentru copii. Pe lângă sportivii din întreg județul Constanța, vor mai veni luptători din Tulcea și, dacă vor onora invitația, din București și Amara.Maestrul emerit al sportului Ioan Bărbătei a fost unul din cei mai valoroși antrenori de lupte libere din România, decedat, din păcate, în iarna anului 2011, la vârsta de 63 de ani. De-a lungul timpului, acesta a format ca sportivi nume importante, precum actualul președinte al AJL Constanța, Gigi Pambuca, Vasile Vicol sau Ionel Holbură.