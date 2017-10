În drum spre medaliile la JO 2012

Luptătorii olimpici se pregătesc la Mangalia

Singurii luptători români calificați la Jocurile Olimpice de la Londra, unde speră să urce pe podium‚ se află în pregătiri la Mangalia, până pe 10 iunie, sub îndrumarea antrenorilor Nicolae Ghiță și Petrică Cărare.După 20 de ani de „atentate” la medaliile Jocurilor Olimpice, competiție în care luptătorii români nu au mai reușit nicio performanță notabilă (ultima medalie obținută datează din 1992, Ioan Grigoraș - bronz, la greco-romane, cat. 130 kg.), țara noastră are doi sportivi care vor merge la JO de la Londra cu gândul la pozițiile de pe podium. Rareș Chintoan și Alin Alexiuc promit să aducă, în sfârșit, rezultatul mult așteptat: medalii pentru luptele libere și greco-romane.În aceste zile, cei doi sportivi se află la Mangalia, instalându-și cartierul general la baza CS Mangalia, unde dispun de toate condițiile necesare pregătirii pentru marele eveniment din august, de la Londra.Rareș Chintoan va participa în concursul de lupte libere, ca-tegoria 120 kg, iar Alin Alexiuc, la lupte greco-romane, categoria 96 kg.„Suntem bucuroși că dispunem de toate condițiile de pregătire, propice performanței, oferite aici, la Mangalia, grație sprijinului fraților Ionuț și Lucian Luca și al Clubului Sportiv Mangalia. După 10 iunie, când vom finaliza activitatea pe litoral, ne vom deplasa în Germania, cu Rareș Chintoan, pentru un alt stagiu de pregătire, care va dura până pe 28 iunie. După aceasta, vom participa la o etapă de verificare pentru JO, iar pe 2 iulie, ne vom întoarce în țară și vom continua pregătirea în Poiana Brașov, până pe 1 august, când va fi deplasarea către JO de la Londra. Obiectivul nostru este să obținem o medalie la lupte libere. Au fost mai mulți sportivi în calificări, precum Andrei Ducov, categoria 55 kg, George Bucur, cat. 60 kg, și Ștefan Gheorghiță, cat. 84 kg, în care ne pusesem mari speranțe, dar la JO s-a calificat doar Rareș Chintoan, la cat. 120 kg. Sper ca acesta să nu mă dezamăgească, pentru că am o mare încredere în el. Sunt sigur că va cuceri medalia care ne-a lipsit din 1992 încoace. Sper să ducem tradiția acestui sport mai departe prin rezultate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, an-trenorul olimpic de lupte libere, Ni-colae Ghiță.v v vLa lupte greco-romane, antreno-rul lotului olimpic, Petrică Cărare, se ocupă personal de pregătirea lui Alin Alexiuc, care spe-ră, ca și colegul său de la lupte libere, să obțină o medalie la JO.„Am sub coman-dă un sportiv de calitate, care a reușit rezultate foarte bune la ultimul turneu de calificare, unde a învins campionul mondial și vicecampionul european la lupte greco-romane. Trebuie să-l felicităm, cu ocazia asta, pentru calificarea la JO de la Londra. Alin Alexiuc este un sportiv tânăr, de 22 de ani, care a confirmat la nivel de juniori titlul de vicecampion european, și iată că, de această dată, a confirmat și la nivel de seniori, obținând locul 9 la CM de anul trecut, desfășurat la Istanbul”, ne-a declarat antrenorul Petrică Cărare.