Luptătorii, la cea mai bună evoluţie la Europene, de după Revoluţie

Luptătorii, la cea mai bună evoluție la Europene, de după Revoluție

Președintele Federației Române de Lupte (FRL), Răzvan Pîrcălabu, a declarat, ieri, că cele cinci medalii obținute la CE din Rusia reprezintă cea mai mare performanță a României la o ediție a Campionatelor Europene după Revoluția din 1989.„A fost un concurs deosebit, cu rezultate excelente pentru noi. Practic, este cel mai bun rezultat al României după Revoluție la o ediție a Campionatelor Europene. Eu sunt mai rezervat în ceea ce privește pronosticurile, pentru că este o concurență drastică la Europene, dar știam că avem în lot sportivi care pot obține rezultate remarcabile. Și așa s-a și întâmplat”, a spus Pîrcălabu, citat de Agerpres.Surpriza din delegația României a reprezentat-o Alexandra Anghel, medaliată cu bronz la 72 kg. „Ea este surpriza plăcută a lotului nostru. E o sportivă tânără, se află în primul său an la senioare și a demonstrat că are valoare prin această medalie”, a menționat Pîrcălabu.Președintele FR de Lupte a primit la final steagul oficial al competiției care în 2019 va fi găzduită de București.„Am primit steagul competiției, e o mare onoare pentru noi să fim gazdele Campionatelor Europene anul viitor. Pentru prima oară după 40 de ani, România va organiza o ediție a Europenelor. Sunt sigur că ne vom ridica la nivelul așteptărilor. Faptul că anul acesta am câștigat cinci medalii, iar în 2019 vom concura acasă nu creează o presiune suplimentară pentru sportivii noștri. Cu siguranță vor da totul pentru a obține maximum în fața propriilor spectatori”, a mai spus Pîrcălabu.România a cucerit cinci medalii la Campionatele Europene de la Kaspiisk: greco romane - aur - Mihai Mihuț (cat. 63 kg), bronz - Alin Alexuc-Ciurariu (cat. 130 kg); lupte libere - bronz - Ivan Guidea (cat. 61 kg); lupte feminin - argint - Alina Vuc (cat. 50 kg), bronz - Alexandra Nicoleta Anghel (cat. 72 kg).